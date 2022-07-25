沒見過面...為了「洋軍官」借數百萬　單親媽賣房還債還捲詐騙案

▲3年前武姓女子涉詐騙案被調查。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名武姓女子，在網路認識了一名退休多金的洋軍官，聽到對方說退伍後欲來台定居共度餘生，四處借了數百萬元，把自己、兒子及朋友的帳戶都提供給對方，還匯款44萬元，沒想到卻因此涉入詐騙案，最後落到賣屋清償債務，彰化地院審結，認為武女是遭到感情詐騙的受害人，判處無罪。

判決書內容指出，這名單親武姓女子(47歲)為越南人，2018因涉入越南同鄉詐騙案曾被調查，隔年2019年又因為網路認識洋男友，提供自己、兒子及3友人帳戶供詐騙集團洗錢，被彰化地檢依加重詐欺罪嫌起訴。

武女辯稱，曾提供銀行帳戶金融卡、向友人借帳戶給美籍男朋友使用，所作所為都是為幫Nelson處理退休金事宜，不知道他們是詐騙集團，沒有參與詐騙和洗錢。

武女也將她和洋軍官網戀的對話提供給法官，包括他會傳穿軍裝的照片和裸照給武女，還對她說「要在床上戰鬥」、「我的心一直在為你跳動」、「我性感的女人」等語，表示對她忠誠。

另武女辯護人稱，武女是受感情詐騙的被害人，洋軍官是透過武女父親介紹而認識，兩人未曾謀面卻以情人關係在網路上互動多年，Nelson 2018年2月間向武女佯稱退伍後欲來台定居，須將退休金460萬美元匯款至台灣，但有相關稅捐必須先處理，因此武女不疑有他，借錢投入數百萬元處理Nelson所稱的稅捐事務，陸續以「贍家費」為由匯款至Nelson指定之帳戶。

辯護人接著向法官說，武女最後將自己原居住在嘉義的建物出售，清償前開借款而遷移至彰化市租房居住，足證她絕非詐騙集團成員，否則豈會自己借錢給詐騙集團花用。

武女發現自己跟兒子帳戶遭凍結後，還表示匯款人報警的原因應該是，「匯款人跟經理信任關係不好，因為台灣人很怕被騙」，渾然不知自己已遭利用、無生活費可領的困境，她甚至因此沒錢買飯吃，確有相當理由可證武女也是遭詐騙。法官認為，每個人的注意能力本來就不相同，對於社會事物之警覺性或風險評估也不相同，衡以近來詐騙集團多以縝密之犯罪手法，即便是高學歷、社會經驗閱歷豐富之人，亦難識破，因此判武女無罪。

另外武女於2019年間，因詐欺越南黃姓同鄉而遭調查，並於該案中辯稱是被美國籍友人介紹投資，並經檢察官認定是被詐騙，因而對被告為不起訴處分，武女早已因前案知悉吸金詐欺，且又因自身帳戶涉案，又於本案中用同樣手法抗辯，又豈會誤信而容任詐騙集團，因認被告所辯不可採信，檢方將再提上訴。

