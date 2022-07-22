林志穎自撞！特斯拉車主看酸民留言笑了：別買，爛車我們開就好

記者鄒鎮宇／綜合報導

藝人林志穎22日駕駛要價388.9萬起跳的白色特斯拉Model X，行駛在桃園市蘆竹區中正北路時發生自撞，引起社會關注。對此，一名特斯拉車主表示，他在網路上看到許多網友謾罵，笑說「拜託你們都不要買」、「爛車就讓我們這些『原』特斯拉車主享受就好」。

該名網友在臉書社團「特斯拉台灣M3車主群」發文表示，因為他開特斯拉，林志穎的新聞出來後，許多朋友都立刻轉發給他看。同時，他也看到許多網友謾罵特斯拉不安全、很爛的文章出現。

原PO看完網友謾罵後反串說，「特斯拉真的很爛，拜託你們都不要買，我不想這麼快繳稅，爛車就讓我們這些『原』特斯拉車主享受就好，這真的是一台爛車。我不會生氣，你們儘量罵！漲價⋯其實我也是有點開心的，買得起就買得起，買不起就永遠不會買，不買就永遠不會被漲到」，並在文末祝福林志穎早日康復。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO全文如上。（圖／翻攝特斯拉台灣M3車主群）



許多特斯拉車友看完紛紛留言，「同為車友，同感」、「真的有同感。說的好像油車撞分隔島就不會起火一樣，差別在於消防技術吧」、「今天換成油車這樣撞下去，救都不用救了」、「真的！拜託大家不要買」、「謠言止於智者，最可悲的莫過於不懂還能長篇大論，讓我誤以為那些酸民是車主」。

據悉，林志穎22日上午10時許，駕駛特斯拉Model X載著兒子Jenson，行經桃園市蘆竹區中正北路時自撞分隔島，導致林多處受傷及骨折，目前在醫院進行手術及評估，Jenson則是臉部擦傷，受到驚嚇，沒有大礙。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完