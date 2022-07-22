平均薪資6萬2！他開人力銀行「一堆不到30K」　網1點戰翻：合理吧

▲主計總處指出，台灣平均薪資6萬2，原PO打開人力銀行崩潰了。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

行政院主計總處公布，今年1至5月全體受僱員工總薪資平均為6萬2736元，創下8年來新高。對此，有男網友打開人力銀行找職缺，卻發現「一堆工作不到三萬」，讓他困惑不已。文章引發討論，一派直呼「那是另一個平行世界」；而另一派網友則吐槽「身邊一推朋友都超過這個了，你還再懷疑！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，看完主計總處公布平均薪資6萬2的消息後，變好奇打開人力銀行看工作，結果現實狀況把他打醒，「一堆工作不到三萬，好奇主計處有何用？」

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主計總處國勢普查處副處長陳惠欣11日指出，累計1-5月經常性薪資44252元，年增2.83％，是民國90年以來最高水準，創下22年來新高；累計1-5月總薪資62736元，年增3.63％，則是104年以來最高水準，創下8年來新高。

文章曝光後，引發網友戰翻，「對不起我也拉低了平均」、「笑死前年4萬4，現在漲到6萬多？」「店家表示又可以漲價了！大家都這麼有錢」、「看看就好，那是另一個平行世界」、「提告主計處小編詐欺XD」、「我連一半都沒有」、6.2W÷2才是正確數字吧」。

另一派則反酸，沒技能怎拿高薪，「你自己辦不到，請問努力好嗎？身邊一推朋友都超過這個了，你還再懷疑」、「不爭氣只能怪東怪西啊，去培養點專業技能，就不用去找不到3萬的工作」、「理工科系大學畢，3萬以上一堆好嗎」、「那是因為人力銀行大多都是流動率高的工作，年薪幾百萬的很少會用人力銀行找人」、「只想坐冷氣房吹冷氣，早九晚五沒有六萬合理吧」。

▼網友熱議。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

