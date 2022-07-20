12星座下旬後運勢曝！這3類人「財運旺到爆」　雙子座感情易生變

▲小孟老師揭露12星座的7月下半月後的運勢。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

轉眼已進入7月下旬，你是否仍期待著自己能夠翻身、受財神眷顧？知名命理專家小孟老師就在臉書公布7月下半月後，12星座的運勢排行榜，第一名除了職場運勢超好外，愛情更是得意，財運方面，正財、偏財皆旺；而倒數2名星座則可能「犯小人」。

第12名魔羯座：工作計劃生變，情感電力十足。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下半月魔羯在工作上容易面臨到一些挑戰，碰到計劃趕不上變化的情況，想達成的目標容易有阻礙出現，所以人際合作關係很重要。如你的決策目標會影響到合作關係，那麼伙伴可能會變成敵對，所以在制訂目標過程的作法，最好不要影響到合作情況，以免傷了和氣。

在感情運勢方面單身的魔羯朋友，下半月份桃花電力超強，所以也容易吸引來一些奇怪的對象，所以要睜大眼挑選對象才行。

財運方面下半月屬投資運最佳的月份，可挑選有研究的投資項目才能獲利。

工作運勢:★★

愛情運勢: :★★

幸運色:白

貴人: 水瓶

小人:魔羯

第11名牡羊座：工作需要省思，情感貌合神離

下半月牡羊座在工作上，會面臨省思的過程。本月份的首要重點就是把當下能完成的事作好，與其煩惱下一步該如何進行，不如把眼前事作好，就會慢慢浮出線索出來，別被未知的心情給影響工作情緒。

情感方面有交往對象的牡羊們，會跟另一伴有貌合神離的情況，雖然相處在一起但會感覺彼此的心不在，也許該好好找機會聊聊彼此的心情，以免造成失和。

財運部份，要一步一腳印的賺錢存錢不要有太大的野心想不勞而獲。

工作運勢:★★★

愛情運勢: :★★

幸運色:橘色

貴人: 天蠍

小人:巨蟹

第10名金牛座：工作注意氛圍，情感主動外出



金牛座的工作運勢還不錯，但要注意與人合作的氛圍。有時急性子的你會沒辦法忍受伙伴慢工出細活的態度，所以建議在與合作過程需多點耐心的應對與包容。

單身的金牛們，下半月的桃花機緣容易發生在志同道合的場所，如大行活動社團這類的場合，會遇到還不錯的桃花。

下半月你的財運容易有衝動消費的行為，應三思花費金錢。

工作運勢:★★★★

愛情運勢: :★★★

幸運色:淡紫

貴人: 水瓶

小人:射手

第9名水瓶座：工作雜事變多，情感留意職場

水瓶座在下半月會感到喘不過氣，因為工作過於繁忙勞累，所以要特別注意自身的身體健康，容易因為工作太勞累而引發身體不適的情況。工作跟休息還是要取的平衡才不會工作效率被影響。

感情方面單身的朋友，下半月桃花跟工作上的人事物較有緣，你在工作上的努力會被欣賞，可加強在工作上的呈現。

下半月財運購物慾會增加，雖說你會精打細算，但買多也是很可觀，記的適量夠用就好，勿貪小便宜買過多。

工作運勢:★★

愛情運勢: :★★★★

幸運色:水藍

貴人: 雙子

小人:牡羊

第8名雙子座：工作較為苦悶，情感忽冷忽熱

雙子座在工作運上會感覺較為苦悶，除了工作責任壓力大外，對未來仍容易感到一片茫然，不過下半月份夥伴關系會助你一臂之力。只是想轉換跑道的朋友們，不要輕易變動，如果伯樂牽線那個工作機會自然可參考，切記不要衝動變動。

在感情方面有對象的雙子朋友們，下半月份與另一伴感情容易忽冷忽熱缺乏協調性的感覺，建議可以多安排旅行出外行程，讓彼此可以放鬆相處增進心靈關系。

財運方面在投資部份要小心處理，不宜野心太強，本未倒置。

工作運勢:★★★

愛情運勢: :★★★

幸運色:紅

貴人: 巨蟹

小人:雙魚

第7名獅子座：工作會有助力，情感多些熱情

獅子座工作運勢良好，會有助力出現，也是發揮的好時機。如工作類型是屬業績型，可在下半月份創下不錯的成績另外在工作上得到紅利。如想變動工作的獅子們，下半月也會出現轉介紹的機會，可把握相關機會尋找下一步的可能性。

在情感方面有對象的獅子朋友們下半月份與另一伴較於冷漠互動，彼此會感覺好像走到停滯期會不知下一步要怎麼經營下去，建議要打開心房說出介意的話不宜悶太久而造成雙方失和。

錢財方面要特別留意過去容易有失心瘋消費習慣，現在該養成理智保守，你會發現存的錢會愈來多。

工作運勢:★★★★

愛情運勢: :★★

幸運色:咖啡

貴人: 處女

小人:雙子

第6名處女座：工作戰鬥十足，情感桃花增多

下半月處女座在工作上會特別的有戰鬥力，對於自己的成就表現特別有企圖心想要展現。最好把小事也當成重要的事處理，當你愈看重事後的發酵會讓你越想不到，用心做美好的事物就會跟著你。

單身的處女朋友們，下半月桃花運強 如想發展新戀情的朋友們，可多安排與朋友或出遊的機會，你的桃花會在玩樂中的場合出現，但不要太貪心曖昧太多人哦。

錢財方面 本月份容易有花費超支的現象，應發揮你的精打細算，才能適宜的理財。

工作運勢:★★★★

愛情運勢: :★★★

幸運色:綠色

貴人: 天秤

小人:金牛

第5名天蠍座：工作事倍功半，情感易有紛爭

天蠍座下半月工作運會有還不錯的表現，在工作職場上如想讓自己更上一層樓，適合加強專業技能。如想轉換工作跑道，可多留意跟外商外資或海外性質的工作，若有機會往海外發展是個不錯的選擇。

在情感方面有伴侶的天蠍朋友們，本月份要多注意與另一伴溝通情況，會容易有小紛爭與口角，各退一步會讓事情更清晰。

錢財方面正財運旺，適合在工作上展現好表現以穫得最佳福利的時機點，好好把握。

工作運勢:★★★★★

愛情運勢: :★★★

幸運色:金黃色

貴人: 射手

小人:雙魚

第4名射手座：工作表現不俗，情感多些包容

射手座工作上表現亮眼，行動力極佳，但也因為容易會有亮眼表現而樹大招風，避免不必要的口舌之爭。除了好好工作外，也要留意職場上的人際關係，才能得到雙贏的結果。

情感方面有對象的射手朋友們，要留意下半月容易在金錢價值觀上與另一伴有意見，如想給對方良心建議要先確保對方是否準備好要聽你說才告知較適當。

錢財方面，本月份對金錢上會比較計較的心態，作人適度的大方反而會讓財運更亨通。

工作運勢:★★★★

愛情運勢: :★★★

幸運色:灰色

貴人: 魔羯

小人:獅子

第3名雙魚座：工作新的啟發，情感逐漸增溫

下半月份魚兒們在工作運上會有一些新的啟發，對下一步有新想法與規劃，有機會覓得良師。適合與夥伴多交流相處，這對工作上會有絕大的幫助，另外上司在下半月也會看重你的表現，也是最好的展現時機可多多利用。

感情方面有交往對象的魚兒們，可多安排與家人共同出遊的活動，不但兩人感情增溫也可以讓彼此家人對感情上的認同會是一個好機會，單身的朋友們本月的桃花市場需多參與大型的活動比較有機緣遇到，如路跑社團或共同學習進修團體會在這裡面找到知音。

財運方面 下半月份容易花在吃喝玩樂的預算過多，所以要稍為斟酌這方面的花費，以免月底苦哈哈。

工作運勢:★★★★★

愛情運勢: :★★★★

幸運色:黑色

貴人: 雙魚

小人:魔羯

第2名天秤座：工作撥雲見日，情感小心慎選

天秤座在下半月份在工作上，會有不錯的表現，愈來愈清晰自己的方向在哪，也懂如何運用優勢。但要特別留意職場上的人際關係，如果人際關係有困難容易會受到一些阻礙，記得要打好職場上的人際關係。

情感方面有對象的天秤們容易對另一伴產生不信任感，也許跟過往的不開心的經驗有關，容易影響這個月與情人的相處，要多留意別讓過去負面經驗影響當下感情。

單身的朋友們，下半月桃花容易有曖昧對象出現，但還是建議小心慎選，因容易遇見不好的桃花。

在財運部份，容易有意外之財 但也有可能會有意外損失所以還是要小心荷包。

工作運勢:★★★★

愛情運勢: :★★

幸運色:暗紅色

貴人: 天秤

小人:天蠍

第1名巨蟹座：工作表現變多，情感穩定加溫

本下半月巨蟹座會有許多工作的表現機會，所以要好好慎選機會。好的機會，會讓你的事業更亮眼，不好的機會反而會有拖累你。另外也要衡量自己的能力與體力，負擔太多工作量會吃不消，所以建議找優質加分的工作機會，不要太貪心想一次全包，這樣反而會耗損精氣神。

在感情方面有對象的巨蟹朋友，與另一伴的感情穩定加溫可說是事業愛情兩得意。

財運方面，正財、偏財皆旺，可利用本月份的好時機多作理財相關事宜。

工作運勢:★★★★

愛情運勢: :★★★★

幸運色:粉紅色

貴人: 水瓶

小人:牡羊