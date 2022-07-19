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大凶之日來了！大暑「這3種人最衰」　6大禁忌一次看

▲▼炎熱天氣 39.7度新高溫 路上行人難耐。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大暑將至，有6大禁忌命理專家不斷提醒。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

國曆7/23由於太陽剛好經過黃經120度，氣溫酷熱達到高峰，熱到極點被稱之為「大暑」。在這一天，除了高溫需留意水分補充、冷氣別吹太強外，命理專家小孟老師示警大凶之日、諸事不宜，且有「3種人走衰運」，要避免前往較陰之處，也不宜到海邊河邊以免沖到水煞，另外也要留意交通事故。

小孟老師在粉專分享大暑有「6大禁忌」要遵守：

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1.不宜曝曬：大暑天氣過度炎熱，因此不宜在外曝曬太久，要避免紫外線過高影響皮膚組織。

2.不宜吃太辣的食物：若吃太辣或太油，容易上火導致腸胃不順。

3.室內冷氣不宜開太強：室外太熱、室內冷氣開太冷，極大溫差容易導致頭暈，嚴重恐引發心血管疾病。

4.忌食冰冷食物：天氣悶熱吃太冰冷食物容易頭暈、頭脹，建議喝溫水。

▲因應丹娜絲颱風來襲，海巡署派員勸阻民眾勿至海邊從事觀浪、戲水等，確保生命財產安全。 （圖／記者陳崑福翻攝）

▲命理專家提醒，水瓶座者於大暑勿前往海邊、河邊。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

5.有3種人容易有衰事：

－屬羊者，當天要當心煞氣過重，不宜出入較陰地方，也要注意中暑症狀。

－水瓶座，受到土星逆行，不宜前往海邊、河邊以免沖到水煞。

－摩羯座，受到冥王星逆行影響，要注意交通事故，另外也要留意3C產品耗損。

6.萬事不宜：大暑農民曆為諸事不宜，切記不宜祭祀、搬家、動土等，以免衰神纏上身。

大暑來臨該如何開運？小孟老師推薦大家可攝取根莖類食物，尤其番薯最好，因其音同「暑」，可挑選大根番薯食用，代表「大暑（大薯）」。

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