聲援坤輿自救會遭噴胡椒水　賴品妤曝男友慘淪「火燒鳥」

▲坤輿事業廢棄物掩埋場抗爭。（圖／翻攝自曾玟學臉書）

記者呂晏慈／台北報導

苗栗坤輿事業廢棄物掩埋場設置爭議，今（21日）凌晨3點再度爆發衝突，業者出動大批車隊準備運載廢棄物進場，自救會成員號召近百人阻止，雙方爆發肢體衝突，7人流血送醫，就連現場民代也被攻擊。苗栗縣議員曾玟學指出，「黑衣人」直接拿著胡椒噴霧對著鄉親噴；其女友、民進黨立委賴品妤則透露，她沒提醒若被噴到胡椒水很難洗乾淨，結果「他上廁所就中招變成火燒鳥了」。

曾玟學今天凌晨在現場聲援坤輿自救會，他透過臉書表示，黑衣人直接拿著胡椒噴霧對著鄉親噴，包含他在內的許多聲援者都中標，當下眼睛痛到完全張不開，被噴到的地方出現強烈的灼熱感。

曾玟學也表示，今天上午台中高等行政法院宣判，反坤輿廢棄物掩埋場自救會一審勝訴，苗栗縣政府敗訴，坤輿應環評卻沒有做環評，法院判決苗栗縣府應要求坤輿科技股份有限公司，停止試運轉及所有開發許可之處分，不過，即便縣府說會終止試營運，但並沒鬆口不會上訴或是會撤銷整個計畫，因此鄉親們仍不敢鬆懈，坤輿的黑衣人和砂石車也僅是暫時撤退回昨天待命的地方，「我們會陪著鄉親們守到最後一刻，絕不畏懼惡勢力，大家共同加油」。

對此，賴品妤下午透過臉書透露，她昨天有跟曾玟學討論晚上坤輿現場可能有衝突，但沒想到現場居然會變成黑衣人爆噴胡椒水、丟鐵磚亂打人，「於是我根本沒想到要提醒玟學，如果被噴到胡椒水，那個很難馬上洗乾淨，就算沖完通常還會有殘留！上廁所要小心！他上廁所就中招變成火燒鳥了。」