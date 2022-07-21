這行「生存下來算僥倖」！全聯董座林敏雄：良性就爭對消費者更好

▲全聯董座林敏雄（中）分享對於通路競爭看法。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

全聯福利中心15日宣布公平或審核通過，正式收購大潤發；而統一集團也在19日晚間宣布通過董事會取得台灣家樂福公司60%的股權。今（21）日全聯董事長林敏雄表示，看報紙寫得「好像兩集團要打仗」，但他認為若是良性競爭更好，競爭「對消費者只有好處，沒有壞處」。

林敏雄表示，良性競爭也很好，如果完全沒競爭、一家獨大，那公平會要做什麼，不論哪種生意都有競爭。而對於量販超市在國內不斷合併，他提到「日本也這樣」，而台灣過去有很多地方超市，都因為競爭力不足而慢慢整合，例如當時第一名的松青超市已經沒了，第二名的頂好也經營不下去，「講實在，這行業不是那麼容易，能生存下來算僥倖。」他還預估「五大超商」可能會再洗牌。

全聯如今將邁入第25年，對於通路未來如何發展，以及外界看待跟統一之間的競爭關係，林敏雄也說，「競爭沒有不好，競爭對消費者只有好處，沒有壞處。」更表示在生意場上，全世界都一樣，經營不善的就退場，每個生意都一定有競爭，但希望「若是更良性就爭會更好，對消費者也更好。」

不過他強調，全聯一直以來都「做自己」，不會非要跟誰比，20多年來不只要求價格最低，還要求商品最好，因此這麼多年來消費者才會支持，若沒有這些消費者放心來採購，全聯也不會做到今天，「團隊在用心，消費者有在支持，所以全聯就慢慢長大。」

對於統一超宣布取得台灣家樂福公司60%的股權，時間點跟全聯公布正式收購大潤發很近，他也說

「沒有那麼嚴重，這個時間真的非常巧」。

而他表示，如今也不用過度強調全聯是本土企業，「我對這塊土地非常有感情，20幾年來非常有信心不會亂做，像颱風從來不漲價」；另外項對於本土農業的付出也是，還有近來的石斑魚，當農漁民遇到問題，全聯就想辦法賣，如今一個多月來已經賣了100公噸，所以當初允諾收購500公噸一定會達到，那麼漁民在價格應沒有崩盤。