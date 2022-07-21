LADY M宣布「全面撤出大陸市場」　所有門店9月10日終止經營

▲LADY M調整後的北京西單大悅城門店。（圖／翻攝自界面新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

LadyM大陸官方微信公眾號發出公告，7月21日，上海牧薪餐飲管理有限公司發布LADY M中國大陸門店終止經營公告，LADY M中國大陸所有實體門店將於9月10日終止經營。

上海牧薪餐飲管理有限公司稱，公司作為中國大陸LADY M品牌產品的獨家經營者，應LADY M品牌方要求關閉LADY M中國大陸全部現有門店。

據《界面新聞》6月報導，2021年，LADY M就在北京連續關閉並調整了多家門店，曾經的北京首店朝陽大悅城門店、三里屯太古里門店關閉。原本位於二層中心區黃金位置的西單大悅城門店，也遷移至同層西南角較為邊緣的公共區域位置。

而類似「縮減黃金鋪位」的情況在上海和廣州的門店也有發生。在上海環貿iapm商場，LADY M的鋪位從地鐵入口旁的店鋪，調換到了一個面積更小且動線效果普通的位置。

截止6月19日，它在中國大陸的門店數量在27家左右。除了一線城市，它還在杭州、南京、廈門、寧波、天津等地開店，並在華東、華南、華北落成三3家中央工廠。

2017年9月，LADY M在上海國金中心的大陸首店開業，就引發了極其火爆甚至略失控的局面，排隊6小時，黃牛每片甚至加價100元人民幣。