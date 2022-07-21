蓮池潭風帆2死　檢方追查救生設備是否合格...教練家屬恐面臨賠償

▲高雄蓮池潭2死意外，橋頭地檢署主任檢察官顏郁山說明相驗初步結果。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞、吳世龍／高雄報導

高雄蓮池潭昨（20日）下午傳出落水意外，一名9歲的王姓男童跟著蔡姓教練上風帆船課時，雙雙落水不幸死亡，橋頭地檢署主任檢察官顏郁山會同法醫相驗後表示，僅男童有穿運動用的輕便救生衣，教練則沒穿救生衣。另一方面，檢方也將釐清教練是自行收學生還是受雇，以及幫學生上課是否有保意外險，教學時所使用的救生衣、帆船設備是否合乎規定等疑點。

昨天落水死亡的男童和教練今天上午進行複驗，顏郁山表示，2人皆未發現明顯外傷，只有急救導致的傷痕，不過確切死因還有待進一步調查。

據了解，事故發生後，王姓男童在下午2點46分被尋獲救上岸，當時已無呼吸心跳，經送醫後仍不治；但現場不見蔡姓教練身影，消防局為提升搜救效率，協調水利局開啟排水閘門降低水位，除派遣人員漏夜搜救外，更於凌晨4時加派31車4艇52人，分別進行岸邊搜尋、救生艇救援及無人機低空飛行偵查。

搜救人員於今(21)日上午5時許，由無人機在蓮池潭東南側方位，距離事故地點不遠處發現溺水教練位置，立即通知救生艇人員前往救援，將人救上岸後，確認已明顯死亡。

檢察官今日相驗後除採集檢體，希望透過化驗確認死亡原因外，也將釐清教練是自行收學生還是受雇，有無幫學生投保意外險？救生衣、帆船設備是否合乎規定？

法界人士指出，發生的原因除了天候因素外，如果蔡姓教練確有有疏失，因為他也已經死亡，在刑事方面將會被檢方處分不起訴。

在民事部分，如果蔡姓教練是受雇於某團體開課，則開課的團體有連帶賠償的責任，但如果蔡姓教練是自行收學生授課，即使蔡已身亡，其家屬也可能面臨男童父母求償，而且救生衣、風帆是否合格？都是影響後續賠償的關鍵因素。