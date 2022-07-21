潘文忠「為吃蛋被兄持棍追打」　政院加碼學童午餐補貼：最高14元

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者詹宜庭／台北報導

教育部向行政院爭取63.1億元經費照顧偏鄉學童飲食，除了每人每餐補貼由6元提高到最多14元外，還將龍膽石斑納入菜單中，讓午餐更添多樣性。談到這項政策，行政院政務委員兼發言人羅秉成分享自己小時候的經驗，也提到教育部長潘文忠曾經為了吃蛋被追打的故事，「只有餓過的人才知道想吃飽的滋味」。

教育部說明，偏鄉學校辦理學生午餐業務，常因經費、學生人數、地處偏遠、食材採購無法具經濟規模、運輸成本高、無冷鏈等因素，以致不易取得優良新鮮的「3章1Q」食材與聘請專業廚務人員。為此，他們以「共享經濟」概念整合學校午餐供應，補助廚勤人員薪資及生食、熟食運輸費，並降低學生餐費用於固定成本上的支出，有效提高餐費用於食材比例。

教育部表示，5月1日起學校午餐採用「3章1Q」國產可溯源食材，每人每餐補助6元提高為10元，偏遠地區學校每餐更加碼至14元，1至5月偏鄉學校覆蓋率已由109年度平均56.45%大幅提升到92.75%。

除了經費補助外，也配合農委會推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，讓參與「偏鄉學校中央廚房計畫」的學生，每餐能夠吃到62元的菜色，將龍膽石斑納入菜單中，增添菜色多樣性。教育部強調，學校午餐是影響學童健康成長的關鍵因素，將持續落實校園食材資訊透明化，讓飲食教育往下扎根，並為校園食品安全把關。

羅秉成表示，「我生在偏鄉、長在貧窮，不只是我，教育部潘部長他小時候只為了吃一顆蛋，被哥哥拿著棍子追到田裡面」他說，只有餓過的人才知道想吃飽的滋味；只有看著同學豐富的便當一直吞口水的小孩子才知道什麼是羨慕。