　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

為救病妻！男慘淪「女老闆洩慾工具」...快撐不住喊：我恨自己

一名男子為了保住工作賺錢救病妻，不得不淪為女上司的玩物。（示意圖／Pexels）

▲一名男子為了保住工作賺錢救病妻，不得不淪為女上司的玩物。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

為了保住工作，你願意付出多大代價？國外一名揹負鉅額貸款與妻子醫療費的男子，就為了守住飯碗與女老闆達成桃色交易，除了要用身體滿足上司的慾望外，還要像個宮廷小丑一樣逗弄對方開心，讓快承受不住的男子崩潰大喊：「我真恨我自己的軟弱！」

男子向《每日星報》專欄投書，傾訴自己為了保住工作，不得不成為女上司的性玩物。男子透露，他雖然揹負鉅額抵押貸款、必須不時救濟父母兄弟，還要定期支付罹病妻子的醫藥費，卻也擁有一份能發自內心完全投入的理想工作。然而，這種平衡卻因為女老闆的私慾而崩解。

男子表示，女老闆不斷暗示要用更年輕、便宜的新人取代他，之後會談時才驚覺女老闆想用工作與薪水逼他就範。「她問我為什麼要再雇用我一年，接著就說期待全身按摩、口交與變態遊戲」，而男子為了工作，只好逼迫自己過著「冷酷又羞辱的性工作生活」。

▲飯店,白色,床單,被套。（圖／pexels）

▲只要男子提出加薪，女上司便會訂飯店房間要求他「加班」。（示意圖／pexels）

他透露，自己必須在上司想要的時候，告訴她「妳是多麼地棒」、「我非常感激能成為您的員工」與列出「漂亮女老闆很棒的地方」，甚至要他下跪做出懇求的動作。而每當男子提出加薪，女老闆就會訂好飯店房間要他「加班」。

男子也坦承，妻子知道自己與老闆的關係，但對方只是「別過頭」，好像也屈服於現實的無奈。男子直言「我不知道自己能不能再經歷一次恥辱」，也透露女老闆是個悲傷孤獨又控制欲強的人，有次還因為高潮而痛哭，這些複雜情緒令他感到不知如何是好，要怎麼做才能回到正常生活？

延伸閱讀
控舅騙走失智母財產…賈永婕還原過程　靠「1通關鍵電話」救回2800萬
富二代自認炒股大神　高買低賣慘賠923萬還被起訴
桃園4歲童身上冒不明瘀青　監視器現幼兒園暴力顧兒氣炸家長

►「兒童顯微鏡」太有趣！暑假拯救爸媽的好物特價了

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►劉品言也愛穿的「未來褲」買二送二！莫蘭迪色美爆

ET快訊
潘瑋柏辣妻「胸前冒神秘凸點」全被拍！　網放大羞爆
快訊／高雄「楠梓百慕達」死亡車禍！　機車騎士噴飛亡
好市多會員有「這項權益」　多人喊：真的不知道
短裙妹被壯男扯髮拖進廁所！　圍觀男全傻眼
9歲網球選手想學風帆船！父母找國家級教練釀雙亡悲劇
樂園戲水驚悚意外！2歲男童手指夾斷　「肇事者」全跑了
邰智源婚宴「陣容超大咖」！　金城武、陳松勇、庹宗康全到
蘋果認了！產品有瑕疵　賠償用戶14.9億和解

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏俄開戰近5月！CIA估「1.5萬俄軍陣亡」　澤倫斯基批歐盟制裁不夠

全球猴痘破1.4萬例！WHO今再開會　評估是否構成「公衛緊急事件」

「搖晃的臉」網超期待！31款全新Emoji搶先看　安卓最快冬天推出

若台灣晶片斷供　美商務部長警告：美國恐即刻陷入深度衰退

為救病妻！男慘淪「女老闆洩慾工具」...快撐不住喊：我恨自己

法國熱浪來襲如烤箱　不裝冷氣全民佛系避暑

「超兇」護理師穿貼身制服被酸民出征　擺Pose回嗆：沒空理你們

美眾院議長裴洛西傳8月訪台　拜登：軍方認為現在不是好主意

咖啡杯成46年懸案鐵證！他「19刀捅脖」狠殺少婦　內褲上噴精

丹麥35.9度破81年來最熱紀錄！　歐洲熱浪北侵

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

國道開輔助系統沒看路　未踩剎高速衝撞緩撞車

烏俄開戰近5月！CIA估「1.5萬俄軍陣亡」　澤倫斯基批歐盟制裁不夠

全球猴痘破1.4萬例！WHO今再開會　評估是否構成「公衛緊急事件」

「搖晃的臉」網超期待！31款全新Emoji搶先看　安卓最快冬天推出

若台灣晶片斷供　美商務部長警告：美國恐即刻陷入深度衰退

為救病妻！男慘淪「女老闆洩慾工具」...快撐不住喊：我恨自己

法國熱浪來襲如烤箱　不裝冷氣全民佛系避暑

「超兇」護理師穿貼身制服被酸民出征　擺Pose回嗆：沒空理你們

美眾院議長裴洛西傳8月訪台　拜登：軍方認為現在不是好主意

咖啡杯成46年懸案鐵證！他「19刀捅脖」狠殺少婦　內褲上噴精

丹麥35.9度破81年來最熱紀錄！　歐洲熱浪北侵

駕駛左轉擦撞行人跑了！被質問竟回「沒看到」　網怒轟：鬼遮眼嗎

台股利空！　專家建議關注拉貨、法人補庫存行情

貼心網友神出「火辣雪乳妹」系列　老司機開團「賞奶環島行程」

李彥秀拒當蔣萬安總幹事？　本人親回：兩人默契被曲解了

勇士最後一席留給伊古達拉？柯瑞喊話：再打一季

恐嚇「不給21億就賣妓院」　噁男竟PO女友電話邀老司機約砲

烏俄開戰近5月！CIA估「1.5萬俄軍陣亡」　澤倫斯基批歐盟制裁不夠

全球猴痘破1.4萬例！WHO今再開會　評估是否構成「公衛緊急事件」

「搖晃的臉」網超期待！31款全新Emoji搶先看　安卓最快冬天推出

醫事人員電腦化測驗週末登場　開啟國考數位轉型里程碑

恐怖落地畫面曝！情侶為躲警查緝　墜7樓「女慘死男斷腿」

國際熱門新聞

閃婚蜜月變凶殺！新娘陳屍豪華套房　他離奇失蹤

兒槍殺安倍！山上徹也母：想繼續信統一教

46年懸案破！他19刀捅脖狠殺少婦　咖啡杯露餡

北韓「巨大幽靈船」時隔5年現身！專家看出沒海域點1關鍵

比特犬突然攻擊　女主人右手臂幾乎被吃掉

韓男勒斃同居女友「伴屍2天」 追劇叫外送

英國首相最終對決人選出爐：前財長VS.外長

科技股推動美股收紅　那指勁揚184點

俄羅斯猛攻烏東和烏南　外長稱目標不再只是頓巴斯

義總理贏信任投票　卻遭內閣3政黨杯葛下場曝

英相強生國會告別應詢　撂話「後會有期」留伏筆

「超兇」護理師穿貼身制服被罵　擺Pose回嗆沒空理你們

女被巨型寵物犬咬死　老公被咬破胃搶救

援烏海馬斯將達20套！　美國防部：不提供遠距火砲

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

捷運新埔站塞爆「進站都無法」！現場畫面曝

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

法商家樂福為何急脫手？一張聲明曝玄機

快訊／北捷板南線驚傳列車故障　「慢速行駛」走走停停

珍奶輸了！外國正妹喝神級飲品秒著迷

蔡阿嘎「重大宣布」拋震撼彈！

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

AirPods真那麼好用？　內行揭1優勢

邰智源婚宴超大咖陣容！金城武、陳松勇全到

李玟不甩酸民！秀比基尼照「坦蕩曬正面素顏」

烏克蘭超模定居台灣攻佔表特板　網：天使啊

快訊／男入住飯店！未退房陳屍床上

丟丟妹直播「4萬人在線」霸氣喊話

更多

最夯影音

更多
6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會
調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面