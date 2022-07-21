為救病妻！男慘淪「女老闆洩慾工具」...快撐不住喊：我恨自己

▲一名男子為了保住工作賺錢救病妻，不得不淪為女上司的玩物。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

為了保住工作，你願意付出多大代價？國外一名揹負鉅額貸款與妻子醫療費的男子，就為了守住飯碗與女老闆達成桃色交易，除了要用身體滿足上司的慾望外，還要像個宮廷小丑一樣逗弄對方開心，讓快承受不住的男子崩潰大喊：「我真恨我自己的軟弱！」

男子向《每日星報》專欄投書，傾訴自己為了保住工作，不得不成為女上司的性玩物。男子透露，他雖然揹負鉅額抵押貸款、必須不時救濟父母兄弟，還要定期支付罹病妻子的醫藥費，卻也擁有一份能發自內心完全投入的理想工作。然而，這種平衡卻因為女老闆的私慾而崩解。

男子表示，女老闆不斷暗示要用更年輕、便宜的新人取代他，之後會談時才驚覺女老闆想用工作與薪水逼他就範。「她問我為什麼要再雇用我一年，接著就說期待全身按摩、口交與變態遊戲」，而男子為了工作，只好逼迫自己過著「冷酷又羞辱的性工作生活」。

▲只要男子提出加薪，女上司便會訂飯店房間要求他「加班」。（示意圖／pexels）

他透露，自己必須在上司想要的時候，告訴她「妳是多麼地棒」、「我非常感激能成為您的員工」與列出「漂亮女老闆很棒的地方」，甚至要他下跪做出懇求的動作。而每當男子提出加薪，女老闆就會訂好飯店房間要他「加班」。

男子也坦承，妻子知道自己與老闆的關係，但對方只是「別過頭」，好像也屈服於現實的無奈。男子直言「我不知道自己能不能再經歷一次恥辱」，也透露女老闆是個悲傷孤獨又控制欲強的人，有次還因為高潮而痛哭，這些複雜情緒令他感到不知如何是好，要怎麼做才能回到正常生活？

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