統一收購家樂福「量販店三國鼎立」　各家老主顧揭關鍵強項

▲家樂福將由統一接掌。（圖／記者姜國輝攝）



記者崔子柔／綜合報導

統一（1216）及統一超（2912）19日深夜11點40分召開重訊記者會，宣布收購台灣家樂福，成交金額290億元。消息曝光後，「量販店三國鼎立」的情況引起網友熱議，忠實顧客也分別點出各家賣場的關鍵賣點。

美商好市多7月初將大統集團持有的台灣好市多股份全數買回，而全聯15日才宣布，經台灣公平交易委員會核准，成功收購大潤發，統一集團也跟進宣布吃下家樂福，量販店形成「新三國時代」。

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各家賣場的特色賣點，近日也在PTT引起網友熱議，以會員制的好市多來說，最關鍵的兩個優點是「寬鬆的退貨的條件」以及「部分科技產品，例如蘋果享有90天鑑賞期」，目前全聯及統一都未能做到。

▲好市多透過會員制保有不少忠實顧客。（圖／記者施怡妏攝）



經常到家樂福消費的熟客則希望在統一接掌之後，能保留「各國進口商品區」及「家樂福自有品牌」，紛紛表示「各國進口商品那區希望別變動太大」、「還需要進口商品+1」、「家樂福自有品牌還會進貨嗎」、「其實家樂福自有品牌跟進口商品都很不錯」。

▲全台目前有1109家全聯服務據點。（圖／記者姜國輝攝）



至於全聯的優點是便宜又離家近，大潤發則有不少從東南亞進口的雜貨。另有不少網友擔心，各賣場被集團併購完成後，會面臨漲價情形，「哭了，家樂福跟大潤發都要漲價了」、「各位，準備漲價吧」、「悲報，看來定價應該會漲2成」、「以後台灣再也沒有大賣場，只有貴賣場」。