《料理之王3》最強中西戰隊結盟　桂冠沙拉醬助選手美味升級

▲《料理之王3》比賽難度再升級，將從20名選手中選出16人。為奪得晉級門票，選手使用桂冠沙拉醬搭配自己的拿手好料理，來為美味升級。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者蒲世芸／採訪報導

ETtoday大型選秀節目《料理之王3》比賽持續火熱進行，這次來到了戰隊團體合作賽。分為兩大勢力盟軍，分別由阿謨師與廚佛瑞德，以及台菜大師阿發師和王輔立帶領20位選手進行比賽，考驗選手實戰餐廳廚房狀況。主持人Sandy就提到，「這一次是成績高分的那一隊直接全隊晉級，而我們要從成績差的那一隊，挑四位直接讓他淘汰。」

▲桂冠沙拉醬系列可以輕鬆搭配各式料理，豐富料理與味蕾層次。（圖／記者楊詩益攝，下同）

難度再升級，最終將選出16位料理好手晉級。除了好手藝，醬料也是重要關鍵。選手謝幸怡端出拿手好料理「鳳梨蝦球薄餅」，佐以桂冠原味沙拉醬與千島沙拉醬，酸甜好滋味在夏天更開胃；另一道柚香和風海鮮焗烤，加入了桂冠日式清爽柚香和風醬，增添美味與清爽口感。另外選手王勛岳使用原味沙拉醬，拌入香料及明太子添至炸的金黃酥脆的香魚腹內，透過醬料提升食材層次。

▲▼選手們提到桂冠沙拉醬用途多元，醃炒烤炸都十分好用，可以讓料理玩出很多變化，餐點也更有層次。

選手王勛岳說，「桂冠的產品以原味沙拉醬來說可以有很多用途，它是一個很好的介質，有時候我會直接混一些香草，塗在三明治上面，做成Open Sandwich的基底；或者是使用一些當令水果，也可以搭配做調和，甚至是一般的沙拉都很方便。另外我也會煎魚，然後用桂冠凱薩醬沾在上面，也非常好吃。」另一位選手謝幸怡則表示，「我這次選用的是桂冠的原味沙拉醬、千島醬，還有柚香和風醬。我會選擇這三種主要是因為原味沙拉醬它其實很百搭，不管是加入酸、甜或是辣都可以完美的跟其它食材融合在一起。而柚香和風醬的部分，它吃起來有淡淡的柚香香氣。」

▲▼「洋芋沙拉」、「鳳梨蝦球薄餅」，桂冠沙拉醬冷熱皆宜，無論與各樣食材都可完美配搭，成為選手料理神助攻的祕密武器。

這次賽程還有由阿謨師精心出題的「洋芋沙拉」，樸實料理更挑戰功力。選手陳書楷與李健銘選擇使用桂冠沙拉醬，來豐富料理口感。

家家戶戶必備的「桂冠沙拉醬」，不但是夏天消暑神器，更是一年四季的料理好幫手，不但可涼拌與當淋醬外，還可用來醃、炒、烤、炸，用途十分多元。除了這次選手所選用的沙拉醬外，桂冠沙拉醬系列還有熱量降40%的「桂冠輕沙拉」，不但保留原味沙拉的美味，熱量更低；「蜂蜜芥末沙拉醬」美國進口芥末籽醬，調和蜂蜜的香甜與芥末的微嗆，冷熱皆宜；「凱薩沙拉醬」嚴選帕瑪森等多種起司，搭配鯷魚的鹹鮮與黑胡椒微辣香氣，風味層次豐富；吃輕食超搭，有濃郁芝麻香氣的「焙煎胡麻醬」更特別設計為小包裝，一人份量剛剛好。

選對醬料，不僅滿足全家人的胃，也能讓美味更有層次，即使是料理新手，用桂冠沙拉醬也能在家輕鬆做出美味的料理，有空不妨跟著料理之王選手一起動手試做吧！