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社會 社會焦點 保障人權

獨登日暮瀑布迷路！遇大雨躲大岩石下　傳座標給妻20小時獲救

▲枋寮警分局歸崇派出所警員梁棠碩會同春日消防分隊消防、義消人員順利找到吳男 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮警分局歸崇派出所警員梁棠碩會同春日消防分隊消防、義消人員順利找到吳男 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮鄉吳姓男子得知春日鄉日暮瀑布景色相當漂亮，單獨前往旅遊，回程迷路，又遇下大雨，傳送座標位置給太太請求警方協助，警方聯絡消防分隊共同派遣人員前往救援，經20小時搜尋，找到躲在河床大岩石下方避雨的他，順利救出。

▲枋寮警分局歸崇派出所警員梁棠碩會同春日消防分隊消防、義消人員順利找到吳男 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮警分局歸崇派出所警員梁棠碩會同春日消防分隊消防、義消人員順利找到吳男 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

枋寮警分局歸崇派出所警員梁棠碩於日前執勤下午3時接獲報案，稱一名55歲的吳姓男子獨自一人前往春日鄉日暮瀑布，回程時迷失方向受困在河床，故傳送座標位置給太太請求警方協助，警方獲報後也通知春日消防分隊協助，並與熟悉當地地形的民眾一同上山前往救援。

▲枋寮警分局歸崇派出所警員梁棠碩會同春日消防分隊消防、義消人員順利找到吳男 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

由於消防隊數名義消為當地人熟知地形，且該日暮瀑布為部落傳統領域，故由春日消防分隊王小隊長帶隊入山搜救，但由於當時天色昏暗且搜救人員入山數小時後突然下起大雷雨，山路濕滑難以行走，評估當時情況只能先行撤回。

翌日清晨5時繼續搜救任務，搜救人員分成兩組一組負責搜尋河床，另一組由山路下切沿河床往下游持續搜尋，經6個多小時所幸搜尋數小時後收到吳姓男子發出的簡訊稱人平安無受傷，並在河床上等待救援，搜救組接近中午時於河床上順利找到受困男子，將渠護送出山區至歸崇所稍作休息後，由太太陪同返家休息。

枋寮分局長黃政龍非常肯定歸崇所同仁積極認真為民服務的精神，讓民眾對警方讚譽有加，也特別呼籲民眾前往山區前應仔細考量登山路線、地形及天候因素是否妥適，評估自身身體狀況再行決定是否前往，確保安全。

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