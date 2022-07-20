師大媒素營　屏東偏鄉學童化身小記者做中學…滿滿收穫

▲臺灣師範大學大眾傳播研究所在屏東縣大路關國民中小學舉辦的媒體素養營 。（圖／臺灣師範大學大眾傳播研究所提供）

記者陳崑福／屏東報導

國立臺灣師範大學大眾傳播研究所在屏東縣大路關國民中小學舉辦的媒體素養營，以輕鬆詼諧的方式進行教學，透過「小小特派員」活動，讓偏鄉學童化身小記者，親身體驗記者採訪過程，從中學習辨識資訊真偽，收穫滿滿。

主辦營隊的臺師大大傳所表示，爲跳脫傳統填鴨式教學，「小小特派員」除了融入媒體實務概念，更讓學童們樂在其中，發揮自己獨特的創造力，勇於表達自己對於媒體素養的看法，努力爭取團隊榮譽。

大路關國民中小學八年級葉同學表示，平常喜歡使用臉書、IG，以前都是用課本在教網路相關的內容，不夠有趣，營隊的課程相對融入了很多活動，比較可以深入瞭解知識，讓課本學到的東西更加活靈活現，往後有機會還會參加。

第一次參加營隊的隊輔蔡同學表示，透過偏鄉服務能夠看到更多不同地區孩子的樣貌，有別於固有印象，偏鄉學童也慣於使用3C產品接收資訊，卻缺乏相應的媒體素養教育，期盼這次營隊可以幫助他們正確的使用網路，學習友善地與他人溝通，能夠保護自己，也能尊重他人。

這次營隊爲期3天，由13位大傳所的同學和25位大路關國民中小學的學童共同參與，期間亦有救國團、臺灣護家協會及教育部青年發展署等單位，派遣人員前來訪視，觀察學童學習狀況，給予臺師大大傳所同學肯定、鼓勵。

義守大學大衆傳播學系教授侯政男也前來觀摩；侯政男表示，城鄉的數位落差一直存在，透過營隊的形式，能夠提供偏鄉更多的教育資源，且爲媒體素養教育盡一份心力，相當值得。