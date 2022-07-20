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社會 社會焦點 保障人權

女大生打工打上床！勾老闆辦公室嗨玩　闆娘見他「下面凸凸」崩潰

▲▼男性,下體疼痛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女大生跟老闆發生婚外情，某次還被老闆娘目睹老闆呈勃起狀態僅穿內褲在她身旁，氣得老闆娘提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名女大生在一間公司上班，卻與已婚的老闆發生婚外情，多次發生性行為。某次老闆娘進到辦公室時，還見到老闆只穿著內褲在女大生身旁，且下體還是勃起狀態，老闆娘當場崩潰，憤而對女大生提告求償。法院審理後，判女大生須賠償老闆娘15萬元。全案可上訴。

老闆娘提告主張，女大生在其丈夫公司任職，之後便常常以進修、討論作業為由出入她家，且明知丈夫的已婚身分，卻仍發展出超越一般友誼的關係，利用進修、職務之便交往，甚至多次同居一室及發生性行為。不僅如此，2021年10月15日她進到位於住家的辦公室時，還親眼見到丈夫只穿著內褲在女大生身邊，下體還是勃起的狀態，讓她大為崩潰，決定對女大生提告求償。

對此，女大生承認與老闆交往，但並沒有在外同居，至於交往期間發生性行為的部分，她並不否認，不過經過此事她也深知悔悟，且她還是大學生，需仰賴母親資助生活費，無法負擔高額賠償，請求法官駁回老闆娘之訴。

法官審理後認為，女大生明知道老闆已婚，卻仍與他發生婚外情，嚴重侵害了老闆娘的配偶權，在審酌女大生的社經地位後，法官最終判女大生須賠償15萬元。全案可上訴。

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