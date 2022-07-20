躺平打佛係選戰？　蔣萬安駁斥：我會是奮戰到最後的戰士





▲國民黨台北市長參選人蔣萬安出席國民黨醫療委員會「防疫、AI與健康城市記者會」。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者羅婉庭／台北報導

台北市長選戰「三腳督」競爭激烈，作風保守的國民黨台北市議員參選人蔣萬安被認為宣布參選後卻開始「躺平」，蔣萬安今（20）日駁斥，強調自己是會奮戰到最後一刻的戰士。

蔣萬安上午出席國民黨醫療委員會召開記者會前受訪表示，他的競選團隊大家很積極，納入各方力量，不管議員、里長的意見都會參考，努力讓席次極大化。他表示，現在最重要是全力衝刺，結合議員緊密配合打團體戰，都是台北隊。

蔣萬安於記者會中針對過去疫情爆發期間政府防疫作為及人民的不滿，提出種種缺失。蔣萬安表示，台灣面對接下來的變種病毒可能再次肆虐社區，不能掉以輕心看似疫情趨緩，要防患未然做準備，以及未來台北如何加快腳步，透過醫療跟科技打造友善就醫環境，照顧孩子、孕婦。

面對陳時中近日著力於萬華，被解讀是「洗破口」，蔣萬安表示，大家對陳時中隱瞞「3+11」會議紀錄，將防疫破口甩鍋萬華、擋疫苗、擋快篩，跟地方市府打口水戰，造成需要即刻給藥的民眾被延誤，這些事情民眾無法忘記，萬華是守住疫情、守住台北第一線，這點讓鄉親情何以堪？