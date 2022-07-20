加密貨幣平台破產「骨牌效應」　數百萬幣圈玩家錢遭凍結卡死

▲加密貨幣平台掀破產潮。（圖／免費圖庫pexels）

記者張靖榕／綜合外電報導

加密貨幣圈近日最大新聞，便是平台Celsius與Voyager Digital本月稍早因用戶的瘋狂提領潮，引發資金流動問題，因而紛紛申請破產，導致數百萬名用戶的資產在平台中凍結難提領，最終想要全數領出的機率恐怕也不高。

Celsius與Voyager Digital為加密貨幣借貸、投資平台，Celsius的運作方式更像一間銀行，將用戶存在平台的資金借貸給其他用戶，或高風險押注去中心化金融產品，以追求高收益。Voyager的運作模式類似，該平台因為知名的加密貨幣對沖基金「三箭資本」（Three Arrows Capital）違約拖欠6.6億美元，被一起拖下水。

CNBC報導，這種行業互聯性導致加密貨幣市場更加脆弱，容易受到影響牽連，大平台與公司的破產潮會更加輕易掀起骨牌效應。加密貨幣市場長期以來的安全性問題也能從此次事件中看出，由於未受到各國政府管束，代表平台方不會像銀行一樣提供用戶充足的保護，也不會讓用戶能夠取得破產公司在銀行內的資產或股份。

舉例而言，美國國會1970年通過《證券投資人保護法案》後，非政府機構也非執法單位的美國證券投資人保護公司成立，該公司的作用即是在確保當成員經紀商遇到財務問題時，會向交易人提供多達50萬美元的現金和證券保險。美國聯邦存款保險公司則是在一間銀行倒閉時，能為存款用戶提供最高至25萬美元的保護。英國和歐盟也採取類似的保護機制。

反觀完全沒有政府法律約束的加密貨幣，當平台發生困難甚至倒閉時，投資人是完全沒有保障的，一旦資產被凍結將難以取出，或甚至隨著平台倒閉付諸流水。

美國的加密貨幣商或平台倒閉牽連數百萬人是前所未有的，日本的加密貨幣公司「Mt. Gox」則提供了一個借鏡，「Mt. Gox」於2014年倒閉下線，用戶們至今仍在等待償還價值數十億元的加密貨幣。

加密貨幣平台破產更大於銀行破產對個人的影響，一旦加密平台破產，用戶帳戶中的加密貨幣和資金都可能不再屬於自己，因為平台會把不同客戶的加密貨幣和資金集中儲存在一個錢包或帳戶中。

此外Celsius的用戶條約已規定，一旦公司破產，任何存放在該公司的資金都可能無法收回。Celsius不到一周前申請破產保護，資產負債表上有12億美元的大缺口，該公司雖聲稱目前有1.67億美元現金，但虧欠用戶多達47億美元，而且至今仍凍結用戶提領。

Voyager則聲稱用戶美元存放於紐約大都會商業銀行的FDIC保險帳戶中，但該說法不僅專家不相信，甚至連紐約大都會商業銀行也提出質疑，因為FDIC只針對銀行破產提供資金保護，並未納入加密交易平台。

Celsius和Voyager的用戶屈居極度弱勢的位置，法律專家指出用戶們很可能被視為「無擔保債權人」，與企業供應商、承包商同屬一類，代表即使身為債權人，最終償付到手的順序也會是最後一個。