「驗瓜師」月入13萬！他3秒挑一顆西瓜　曝「3訣竅」保證甜

記者魏有德／綜合報導

隨著炎熱的夏季來臨，在大陸「西瓜之鄉」河南夏邑，有一個夏天專屬的最夯職業「驗瓜師」，經他們驗過的西瓜熟度剛剛好，脆甜多汁。要想投入驗瓜師的工作也不簡單，憑著「一看、二拍、三手感」的秘訣，3秒便可鑑定一顆西瓜，一天下來可驗數十萬公斤的西瓜，月入3萬元人民幣（約13.2萬元新台幣）。

▲驗瓜師最慢3秒便可鑑定出一顆西瓜的品質好壞。（圖／翻攝新京報）

《上觀新聞》報導，地處豫東的夏邑，位於南北氣候過渡帶，平均氣溫攝氏14度，全年光照充足，冷暖適中且四季分明，種植的西瓜汁多味甘，肉質細嫩。正因此，夏邑被稱為中國西瓜之鄉，也是河南第一個西瓜之鄉。

據了解，為把控當地西瓜品質，商家在交易現場都會聘請「驗瓜師」，驗瓜師都是有豐富種瓜經驗的瓜農出身，憑藉「一看、二拍、三手感」的訣竅，最慢3秒便可分別一顆西瓜的優劣，只要是熟度不夠、重量偏小的西瓜，都會退給瓜農，一天能經手20多萬斤（約10多萬公斤）西瓜。 河南「驗瓜師」孫紅凱，就是靠著3秒檢驗一顆西瓜的速度，月入3到4萬元人民幣（約台幣13.29萬至17.72萬元），讓他迅速成為微博熱搜紅人！

▲驗瓜師孫紅凱。（圖／翻攝新京報）

孫紅凱透露，成熟的西瓜與地面接觸的地方顏色偏黃，黃色的程度越高，就代表西瓜成長的時間越長，至於西瓜的成色則是觀察西瓜表皮，紋路要清晰，果型飽滿，沒有凸起的楞最佳，最後一步要拍西瓜，「如果手下有震動的聲音，就是熟瓜，還有西瓜的肚臍眼，越小甜度越好。」