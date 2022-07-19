《鬼滅》也藏圖紋藝術！野老朝雄來台　絕美千紙鶴、市松紋作品亮相

▲藝術家野老朝雄首度來台舉行個人展覽，「野老朝雄 CONNET連結」展也帶來祈福千紙鶴藝術。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

東京奧運會徽的設計師、藝術家野老朝雄首度來台策展，其中被許多人喜愛的「市松紋」作品也在展覽中亮相，多達300幅圖樣，蘊含了「包容與和諧」的意義，還有4米高投影展現幾何藝術的視覺魅力。今（19）日起至8月14日，「野老朝雄 CONNET連結」展覽在誠品信義店6樓免費參觀。

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▲▼「野老朝雄 CONNET連結」展，展現市松紋、幾何藝術魅力。（圖／記者林育綾攝）

由於東京奧運會徽，「市松紋」被許多人所認識，而這樣的圖紋藝術，也在知名動漫《鬼滅之刃》主角炭治郎身上的羽織裝能看見。而野老朝雄的組市松紋、幾何藝術，還能變換各種角度，不論哪一邊，都能相連，象徵著「不同形式的連結」。

▲▼野老朝雄的組市松紋、幾何藝術，象徵著「不同形式的連結」。（圖／記者林育綾攝）

▲此次也特別帶來日本311大地震祈福展品「2020東松島千紙鶴千中選一」。（圖／記者林育綾攝）

對台灣有著特別情感的他，此次也特別帶來日本311大地震祈福展品「2020東松島千紙鶴千中選一」，展現出台日堅定的友誼。另外在展場也有4米高的巨幅投影，呈現近300幅經典紋樣作品，讓民眾可以自行體會圖紋變化的樂趣，他建議在移動時可以放慢速度，甚至能看見像煙火般的美麗圖騰。其中，千紙鶴懸吊在光影下，宛如翩翩飛舞，他也鼓勵民眾能走進紙鶴下方，欣賞和感受魅力。

▲▼4米高的巨幅投影，呈現近300幅經典紋樣作品，讓民眾可以自行體會圖紋變化的樂趣。（圖／記者林育綾攝）

▲野老朝雄首度來台舉行個人展覽，「野老朝雄 CONNET連結」展現千紙鶴和幾何圖紋魅力。（圖／記者林育綾攝）

野老朝雄這次來台策展活動之一，特別邀請台灣民眾共創新作《野老祈福折鶴》，一起為日本、台灣及世界祈福；而主辦文化總會也邀請多位名人一同共襄盛舉，包含樂團滅火器、歌手吳汶芳、設計師馮宇、設計師方序中等，一起為世界留下祝福。

▲台灣多位名人一起加入摺紙鶴祈福行列。（圖／記者林育綾攝）

其中野老朝雄所摺的紙鶴，有別於傳統摺法，在翅膀角度與坊間不同，這樣的摺法不僅讓紙鶴更不容易破損，也能站得更穩。在展覽現場，也提供桌椅讓民眾一起加入摺紙鶴祈福的行列，也有工作人員引導。

▲▼藝術家野老朝雄示範摺紙鶴，也邀請民眾在展覽中加入祈福行列。（圖／記者林育綾攝）

《野老朝雄 連結展 ASAO TOKOLO[CONNECT]》

日期｜7月19日(二) - 8月14日(日)

時間｜11:00 - 21:30（首日14:00開始）

地點｜誠品信義店6樓展演廳、1樓松高路入口

同步展出｜誠品生活南西、誠品生活松菸店