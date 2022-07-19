不只是合作夥伴？分析師：微軟有可能收購Netflix

▲微軟可能收購 Netflix。（圖／達志影像／美聯社）
記者陳俐穎／綜合報導
微軟與Netflix先前宣布合作夥伴關係，目前傳言微軟將成為Netflix的銷售合作夥伴，並且幫助Netflix推出「有廣告」方案，投顧公司 Needham＆Company 的分析師 Laura Martin 表示，Netflix 有可能被微軟收購。
Laura Martin 認為，微軟並不是 Netflix 的最佳廣告合作夥伴，因為微軟從未涉足第三方廣告業務。她指出，Netflix 本來可以選擇 Google、Roku、FreeWheel、Magnite 或擁有直銷力量的公司，但最終卻選擇微軟，因此是否只是單純合作關係值得深思。
Laura Martin 也表示，這可能是 Netflix 正在尋找「一個出口」，原先可能成為廣告方案合作夥伴的公司都無法收購 Netflix，大部分規模太小，而另一部分，監管機構不會讓Google接管 Netflix。
因此，這背後真正的狀態可能是 Netflix 試圖接近微軟，希望在微軟消化對 Activision 的收購之後，轉而收購 Netflix，可以填補微軟再優質影音的缺口。
分析也指出，如果發生這種情況，Netflix 和微軟都會發生重大變化，對於微軟來說，這可能為 Xbox Game Pass 產品打開一扇新的大門，這也代表 Xbox 製片廠將能夠接觸到 Netflix 的知名劇集，例如《怪奇物語》、《雨傘學院》等。同時，對於 Netflix 來說，這意味著將 Xbox 的原創作品帶到大螢幕上。
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