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不只是合作夥伴？分析師：微軟有可能收購Netflix

▲▼Netflix。（圖／達志影像／美聯社）

▲微軟可能收購 Netflix。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俐穎／綜合報導

微軟與Netflix先前宣布合作夥伴關係，目前傳言微軟將成為Netflix的銷售合作夥伴，並且幫助Netflix推出「有廣告」方案，投顧公司 Needham＆Company 的分析師 Laura Martin 表示，Netflix 有可能被微軟收購。

Laura Martin 認為，微軟並不是 Netflix 的最佳廣告合作夥伴，因為微軟從未涉足第三方廣告業務。她指出，Netflix 本來可以選擇 Google、Roku、FreeWheel、Magnite 或擁有直銷力量的公司，但最終卻選擇微軟，因此是否只是單純合作關係值得深思。

Laura Martin 也表示，這可能是 Netflix 正在尋找「一個出口」，原先可能成為廣告方案合作夥伴的公司都無法收購 Netflix，大部分規模太小，而另一部分，監管機構不會讓Google接管 Netflix。

因此，這背後真正的狀態可能是 Netflix 試圖接近微軟，希望在微軟消化對 Activision 的收購之後，轉而收購 Netflix，可以填補微軟再優質影音的缺口。

分析也指出，如果發生這種情況，Netflix 和微軟都會發生重大變化，對於微軟來說​​，這可能為 Xbox Game Pass 產品打開一扇新的大門，這也代表 Xbox 製片廠將能夠接觸到 Netflix 的知名劇集，例如《怪奇物語》、《雨傘學院》等。同時，對於 Netflix 來說，這意味著將 Xbox 的原創作品帶到大螢幕上。

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