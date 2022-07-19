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Netflix新政策救虧損　這些國家用戶「共享帳號」將額外付費

▲Netflix表示目前沒有計畫跟進廣告版低月費制度。（圖／路透）

▲Netflix將針對共享帳號額外收費。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

Netflix 一直希望能處理「共享帳號」問題，根據外媒MacRumors的報導，由於部分用戶將密碼提供給非同住者，Netflix 正在向拉丁美洲的 Netflix 用戶收取額外費用。彭博社報導也指出，在阿根廷、薩爾瓦多、瓜地馬拉、洪都拉斯和多明尼加共和國共享密碼的 Netflix 客戶將需要支付額外費用。

Netflix 此前一直在智利、哥斯達黎加和秘魯測試帳戶共享的附加費用，但該測試現在正在擴展到其他國家、地區。在阿根廷，用戶需要支付 219 比索，約新台幣51元，而其他國家的費用為 2.99 美元，約新台幣90元。

Netflix 的服務條款不允許多家庭帳戶共享，但其實這點很難做到，密碼共享已經成為常見做法，因此 Netflix 傾向採用新的方法，可以收取更多費用。2022年第一季，Netflix 10年來首次出現用戶流失狀況，預計虧損還將持續。因此，Netflix 正在結束帳戶共享，並且還在開發更實惠「有廣告」方案。

Netflix 正在測試附加費用的國家中的客戶可以選擇支付異地訪問費用或轉移到新的付費帳戶。Netflix 允許人們在旅行時使用帳戶，但如果一個人在其付費家庭以外的地方使用帳戶超過兩週，Netflix 將發送通知，要求添加收費或更改主要住戶。

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