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【廣編】聰明補充葉黃素　「樂敦V」獨家複方5合1護明好晰力

▲▼樂敦製藥史上初の葉黃素！　「樂敦V」獨家複方5合1護明好晰力

圖、文／樂敦製藥提供

現代人生活離不開3C，白天打電腦，晚上繼續滑手機；加上40歲以後健康加速退化，想維持晶亮有神，就需要及早補充葉黃素。來自日本樂敦製藥，以百年專注人類健康開發經驗，全新研發「樂敦V金盞花萃取物葉黃素複方軟膠囊」，為專注護明健康成份的保健品，精選獨家5大複方營養成份，一日一粒保護雙眼。

選購葉黃素，關鍵是成份，即使一樣是複方，添加的營養素會決定保養的效果，小心你可能補到其他部位，護明反而徒勞無功。專注晶亮的「樂敦V金盞花萃取物葉黃素複方軟膠囊」，採用樂敦製藥獨家複方5合1：①添加人體吸收率較佳的游離型葉黃素20mg ②並採用美國國家衛生研究院建議之5:1黃金比例（葉黃素20mg，玉米黃素4mg），能夠提供人體所需的足量營養 ③山桑子萃取物，是舒適有神的關鍵因子 ④魚油富含豐富的DHA，提供晶亮所需的滋潤力來源 ⑤獨特的「含組氨酸的二肽」（Imidazole dipeptide）又稱「元氣胜肽」，能支援關鍵部位持續運動的活力來源，長時間保持調節力。

秉持日本人貼心細膩的思考，將膠囊設計成1.2公分容易吞嚥的迷你軟膠囊，加上葉黃素需持續食用以維持穩定的濃度，樂敦V採用好攜帶的夾鏈袋包裝，方便攜帶確保能天天食用。

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