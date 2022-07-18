亞洲BA.2.75連爆「恐成主流Omicron變異株」　羅一鈞曝關鍵1指標！

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

亞洲各國陸續出現Omicron亞型變異株BA.2.75確診病例，繼日本、南韓之後，新加坡16日證實2例BA.2.75境外移入個案。針對BA.2.75，醫療應變組副組長羅一鈞說，很多國際專家擔心可能成為主流Omicron變異株，但這些都尚未確定，要看看偵測到的國家「有無大型社區疫情」，才能知道是否有成為下個變異病毒株的潛力。

BA.2.75於5月初在印度首度被發現，自此之後，英國、美國、澳洲、德國、加拿大、日本、南韓等多國均通報確診案例，據信傳染力更強。世界衛生組織（WHO）已把BA.2.75變異株列入觀察名單，而歐洲疾病預防和控制中心7日將其列為「監測中變異株」（variant under monitoring）。

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羅一鈞表示，目前BA.2.75 跟BA.5都是大家關注的重點，在分類上都是Omicron，只是有些細分之處，有些變異點不同，分成不同變異株，雖然近期在亞洲國家有驗到B.2.75，但跟BA.5比較，還沒有足夠相關研究互相佐證，但也有很多國際專家擔心突變位點看起來，有蠻強免疫逃脫，擔心可能成為主流Omicron變異株，但這些都尚未確定，言之過早，還是要觀察，國內目前也沒偵測到BA.2.75。