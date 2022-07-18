高雄男嬰剛滿月全身傷命危！父母辯「翻身摔昏」　社會局打臉了

▲高雄一名剛滿月男嬰命危送醫，院方通報疑似兒虐。（圖／達志／示意圖）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名出生1個多月的男嬰，16日凌晨因受傷命危被送醫急救，院方發現男嬰脖子有傷，且到院時體重過輕，通報警方疑似有虐嬰狀況。高雄市社會局介入調查，認定疑似重大兒虐，並打臉男嬰父母「翻身摔昏」說法，因為男嬰才剛滿月不太可能會翻身，已立即啟動重大兒虐偵辦，報請地檢署偵查。

▲高雄市社會局家防主任李慧玲。（圖／記者賴文萱翻攝）

社會局家防主任李慧玲指出，16日接獲通報，醫院認為孩子有顱內出血、骨折，屁股也有不明瘀青，傷勢與父母親說法不符，因此通報社工。社會局當下請醫院要留住孩子，並與警方合作，經過驗傷後，認定是疑似重大兒虐，立即啟動重大兒虐偵辦，報請地檢署偵查。

李慧玲說，男嬰目前還在急救中，希望有奇蹟，孩子能夠漸漸穩定。至於父母親稱受傷是因自己翻身跌落，但男嬰才剛出生滿月，40幾天而已，不太可能會翻身，且孩子傷勢很嚴重，很明顯說法不符，後續尚待檢警偵辦，還原當時狀況。

▲男嬰有顱內出血、骨折，屁股也有不明瘀青，傷勢與父母親說法不符。（圖／達志影像／示意圖）

據了解，男嬰父母2人均21歲，過去並無前科紀錄，也無相關家暴兒虐通報紀錄，除男嬰外，還育有2名男童。社會局表示，上周六有去做家庭訪視，初步了解2童受照顧狀況良好，後續會持續觀察，不過，男嬰家庭經濟狀況比較辛苦，父母親未來也會面臨司法偵辦，假如其家人沒辦法全職照顧2童的話，不排除會介入安置。