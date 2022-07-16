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5月大嬰確診康復後惡夢才來！　MIS-C+腸套疊...搶救12天出院

▲劉俞暄醫師提醒，臨床證據顯示，MIS-C的病人百分之百都有發燒的症狀，如果小朋友發燒時，還有典型症狀出現，建議家長盡快帶小朋友就醫。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

劉俞暄醫師提醒，臨床證據顯示，MIS-C的病人百分之百都有發燒的症狀，如果小朋友發燒時，還有典型症狀出現，建議家長盡快帶小朋友就醫。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

年僅五個多月大的男嬰元元，今天年5月確診感染新冠肺炎，康復後在7月1日時，出現發燒、咳嗽有痰且食慾不佳等症狀，隔天輾轉到花蓮慈濟醫院急診，經小兒心臟科醫師劉俞暄詳細檢查後，確認元元是花蓮慈院遇到的首例「孩童多系統炎症徵候群」，住院期間還突發兩次腸套疊，經醫護團隊的搶救下，元元終於在住院12天後，順利康復出院。

社區兒童感染新冠肺炎的病例越來越多，MIS-C在台灣各地陸續出現案例。劉俞暄醫師表示，當時從元元的胸部Ｘ光檢查發現有肺炎的症狀，立刻謹慎地為元元安排住院，並針對MIS-C的抽血項目來做檢驗，發現使用肺炎抗生素治療下，元元仍持續發燒超過三天，發炎指數不斷上升，還包含腹瀉、身體紅疹外，心衰竭指數（NT-pro BNP）上升到四千多，凝血功能異常(D-dimer極高)，同時也安排了心臟超音波檢查，排除冠狀動脈擴張病變，在一系列的詳細的檢查及觀察臨床症狀，確認元元罹患了MIS-C。

MIS-C為孩童多系統炎症徵候群，通常發生在感染新冠肺炎2至6週後，罕見的高度炎性反應及多器官系統損傷，根據國外統計，致死率可達1~2%，常見好發年齡層為6至12歲。劉俞暄醫師表示，MIS-C的表現方式為發燒及身體多個器官嚴重發炎，包含心臟、腸胃、肺、腎臟、大腦、及皮膚眼睛等，且接近一半患有MIS-C的兒童，可能合併有低血壓或休克。

依據目前台灣兒科醫學會修訂「新型冠狀病毒感染--兒科重症照護的特殊考量」針對MIS-C的治療，花蓮慈院小兒部團隊給予五個月大的元元免疫球蛋白（IVIG）、低劑量阿斯匹靈以及類固醇治療。很幸運的！在接受治療後隔天就退燒，各項抽血數據也逐漸改善。

▲劉俞暄醫師提醒，臨床證據顯示，MIS-C的病人百分之百都有發燒的症狀，如果小朋友發燒時，還有典型症狀出現，建議家長盡快帶小朋友就醫。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

經醫護團隊的搶救下，嬰兒終於在住院第12天，順利康復出院。（照片非當事寶寶）

沒想到在各項數據漸漸變好時，元元出現兩次腸套疊。劉俞暄醫師表示，所幸整個醫療團隊，包括與她一起照護病人的秦家翊醫師、住院醫師及護理師都相當敏銳，發現元元出現尖叫、及無法安撫的大哭後，及時診斷並進行治療，才能化險為夷。終於在住院第12天元元可以順利出院。

「若是孩子眼睛充血、身體有紅疹、活力變差或者是食慾下降等加上持續發燒，家長就需要多注意！」劉俞暄醫師提醒，發燒是最大的指標，臨床證據顯示，MIS-C的病人百分之百都有發燒的症狀，如果小朋友發燒時，還有上述的症狀出現，建議家長盡快帶小朋友就醫，必要時需進一步住院評估，檢查發炎指數是否上升，以及做心臟超音波檢查等，確診是否為罹患MIS-C。

依據衛生福利部中央流行疫情指揮中心公布，孩童曾經確診過，突然出現發燒超過三天，以及出現下列兩項症狀，包含出疹、結膜炎、黏膜發炎、低血壓或休克、心肌功能受損、凝血功能異常、急性腸胃道症狀，包含腹瀉、嘔吐或腹痛等，並經過檢查發炎指數上升，排除其他可能類似症狀的感染，即為MIS-C。

目前已有越來越多研究指出，兒童施打新冠肺炎疫苗，是可以有效預防新冠肺炎感染重症以及MIS-C。劉俞暄醫師分享，目前台灣衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議也建議，六個月以上的嬰幼兒施打新冠肺炎疫苗，幼童劑型疫苗近日也已到貨，若家中有六個月以上的孩子，建議家長帶孩子施打疫苗，來降低MIS-C的發生率。
 

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