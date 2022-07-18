國際物理奧林匹亞競賽　台灣獲2金3銀排世界第4

▲2022年國際物理奧林匹亞競賽成績揭曉，台灣學生共獲得2金3銀，國際排名第4。（圖／教育部提供）

文／中央社

2022年國際物理奧林匹亞競賽成績揭曉，台灣學生共獲得2金3銀，國際排名第4；其中，以台中一中學生林奕廷個人排名第11，表現最佳。

教育部今天發布新聞稿指出，受俄烏戰爭影響，2022年國際物理奧林匹亞競賽臨時改由瑞士主辦，以線上賽方式舉行，各國代表隊伍在各自國內尋覓符合大會規定的場地參賽，並依規定建置競賽環境及安排監督人員，共有75個國家（地區）參賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣代表團由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、複選、決選研習營3階段，從2717名學生中選出5名代表，並於7月10日至17日參加線上賽。

教育部表示，國際物理奧林匹亞競賽成績揭曉，台灣學生共獲2金3銀，國際排名第4，比前2屆進步1名；其中拿下金牌的台中一中學生林奕廷和林韋辰，個人排名分別為第11和第14，表現最為亮眼。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲金、銀、銅牌獎者，可依獲獎別保送或推薦大學院校；另於競賽獲金牌、銀牌、銅牌者，分別可獲教育部頒發新台幣20萬元、10萬元、5萬元獎學金。