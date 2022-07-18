　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

30歲生三胎被夫嫌「下面變鬆」私訊曝　醫1句話神回！她笑了

（圖／翻攝蘇怡寧臉書）

▲三寶媽私訊截圖。（圖／翻攝蘇怡寧臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

一名三寶媽私訊婦產科名醫蘇怡寧表示，被老公嫌棄「下面變鬆了」，她列出三種可能答案，想問醫師是否正確。對此，蘇一句話神回，「妳就堅持是他雞雞小就對了」，讓對方看完笑了。

蘇怡寧17日在「蘇怡寧醫師愛碎念」臉書分享該名人妻的私訊截圖，只見她說，「我跟我老公目前30歲，我三胎都是剖腹產，老公覺得他愛愛越來越沒感覺，甚至說我下面變鬆了，我很在意，因此上網爬了很多文。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

該人妻並列出三種可能答案，「我認為他睪固酮降低，導致雞雞無法像以前一樣堅挺」、「他說生產不論何種方式（自然或開刀），就是會鬆弛」、「他表示男人就算老了，雞雞也不會變小。」她想問蘇怡寧有正確嗎？蘇則私訊回應，「妳就堅持是他雞雞小就對了」；她看完笑說，「哈哈哈哈哈好的，謝謝蘇醫師。」

▼三寶媽表示，被老公嫌下面太鬆。（示意圖／記者李佳蓉攝）

下體,大腿,私密處,陰道,性暗示。（圖／記者李佳蓉攝）

蘇怡寧發文寫道，「今天勸世文，我覺得時代真的進步了，我覺得很棒，當妳會開始檢討老公雞雞的大小，而不是只會怨恨自己，這就是改變的開始。」

蘇怡寧說，還記得以前常常會有人來門診哭訴，說她老公一直嫌她生完鬆了，「我們必須承認，生過小孩之後骨盆結構確實一定會比較鬆弛，不管是自然產還是剖腹產都一樣，只是嚴重程度當然還是會有一些差異，但真的還是要看個人狀況。」

蘇怡寧提到，說實話啦，生了小孩要嫌陰道鬆弛，如果妳沒生小孩，搞不好他又要嫌妳是一隻不會下蛋的母雞，「嫌現在才沒感覺？妳不會噴回去說，我從以前跟你在一起就一直都沒感覺。」

「反正齁，真的要找藉口，什麼都可以是藉口」，蘇怡寧表示，還是一句老話，感情沒了就是沒了，牽拖東牽拖西一切都是屁；但換個角度想，即便因為真的是變得比較鬆弛，「但如果你自己雞雞夠大也不會有影響啊，想辦法把自己雞雞搞大啊，加油一下好嗎？是男人就不要牽拖，只會嫌別人，就為什麼不會自己檢討改善一下咧？」

▼蘇怡寧要男人別牽拖。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲▼打手槍、下體、睪丸、蛋蛋、生殖器。（圖／記者李佳蓉攝）

►床墊也能加「玻尿酸」！Q彈好睡，連謝祖武都愛

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
直擊大S東區約會具俊曄！　等紅燈「也要緊貼彼此」牽成麻花捲
30歲生三胎被夫嫌「下面變鬆」私訊曝　醫1句話神回！她笑了
哥吉拉老公回應！　人妻懊惱急求饒：以後可以帶我去看模型嗎？
女騎士自撞秀朗橋分隔島　頭部重創不治
雷陣雨擴大時間曝　這天起挑戰最高溫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

30歲生三胎被夫嫌「下面變鬆」私訊曝　醫1句話神回！她笑了

專家估BA.5「恐在1個月後大流行」　年底前有望邊境全開！

雷陣雨擴大時間曝　這天起挑戰最高溫

漁光島遊客溺水頻傳　學者點名「裂流奪命」：奧運選手也對抗不了

哥吉拉老公回應！　人妻懊惱急求饒：以後可以帶我去看模型嗎？

航空公司機位超賣…女自願換班機「慘被丟包4hrs」　補償竟是模型

鹿港溪親水廊道藏陷阱！他帶女兒玩滑板車「重摔昏迷」　滿臉是傷

被小一作業考倒　造詞「成X大」爸爸苦思20分鐘投降了

粉絲問「女兒是同性戀怎辦？」　作家：別把吊橋放下去迎接恐懼

「超凶重機辣妹」路邊賣花生掀熱議　本尊喊話：酸民放過我

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

5歲女昏迷父衝警局求開道　「30分車程減半」搶回一命

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

30歲生三胎被夫嫌「下面變鬆」私訊曝　醫1句話神回！她笑了

專家估BA.5「恐在1個月後大流行」　年底前有望邊境全開！

雷陣雨擴大時間曝　這天起挑戰最高溫

漁光島遊客溺水頻傳　學者點名「裂流奪命」：奧運選手也對抗不了

哥吉拉老公回應！　人妻懊惱急求饒：以後可以帶我去看模型嗎？

航空公司機位超賣…女自願換班機「慘被丟包4hrs」　補償竟是模型

鹿港溪親水廊道藏陷阱！他帶女兒玩滑板車「重摔昏迷」　滿臉是傷

被小一作業考倒　造詞「成X大」爸爸苦思20分鐘投降了

粉絲問「女兒是同性戀怎辦？」　作家：別把吊橋放下去迎接恐懼

「超凶重機辣妹」路邊賣花生掀熱議　本尊喊話：酸民放過我

美槍手闖入商場掃射！　釀多人死傷

水喝多少才夠？營養師：3狀況再多喝　「黃金時間、公式」一次公開

直擊大S東區約會具俊曄！　等紅燈「也要緊貼彼此」牽成麻花捲

朱俐靜追思會千人到場！家屬發文送別「恭喜畢業」　告別式不開放

六都選戰民進黨「坐二望三搶四」　國民黨力拚過半

11檔台股ETF除息大戰今開打！　逾114萬人屏息

2天前曬合照慶結婚3年…林利爆離婚！台灣妻答應簽字：至少讓你自由

0050今除息、汽油今起調降0.3元　財經HOT 5一次看

歐盟內部報告：俄國經濟受制裁打擊將嚴重衰退

女警嗆「我用眼睛看就知道他們沒前科」　她報案被打槍輕生

比基尼正妹到水上樂園玩水　走進男更衣室...所有人崩潰了

生活熱門新聞

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

超凶重機妹賣花生　本尊：放過我

這項捷運禮節沒人遵守！作家轟：不舒服

哥吉拉老公回應　妻急求饒

哥吉拉讓人鬧離婚　醫破解「決裂原因」

雷陣雨擴大時間曝　這天起挑戰最高溫

新竹巨城威秀現摸腿狼！她看電影低頭嚇壞

收藏達人點出　5大公仔隱藏價值

拿夫「哥吉拉送親戚」被提離婚！妻認錯後竟討房

冷氣師傅到府檢修！她拒付車馬費報警趕人

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

造詞「成X大」爸被小一作業考倒

更多熱門

相關新聞

她和老公分居後懷孕！「週數對不上」遭疑外遇　醫嘆：真相只有一個

她和老公分居後懷孕！「週數對不上」遭疑外遇　醫嘆：真相只有一個

婦產科名醫蘇怡寧在臉書經常分享網友投稿，並藉此衛教醫學知識。他昨晚(6/30)提到，有名網友私訊表示自己懷孕，卻被老公懷疑是外遇，因為先生推算的週期與性行為時間對不上，詢問醫師也無法得到解釋。而蘇怡寧收到問題後，則回覆，專業的產科醫師基本上很難推斷錯誤，真相只有一個「親子鑑定就知道」。

備孕要「每天做」嗎　醫見關鍵一句話：不太妙捏

備孕要「每天做」嗎　醫見關鍵一句話：不太妙捏

名醫一天收3張分泌物私照！「濃郁巧克力醬」畫面曝

名醫一天收3張分泌物私照！「濃郁巧克力醬」畫面曝

她確診私訊「懷孕了！該生下小孩嗎」　醫2句話神回

她確診私訊「懷孕了！該生下小孩嗎」　醫2句話神回

他私訊「女友驗孕棒」急問　名醫一句話神回

他私訊「女友驗孕棒」急問　名醫一句話神回

關鍵字：

蘇怡寧

讀者迴響

熱門新聞

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

子瑜被求婚！甜笑「點頭說好」影片曝光

金馬影帝1年沒工作「看清老婆」：我娶了好女人

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

超凶重機妹賣花生　本尊：放過我

頂樓已有4台洗衣機「她想再買1台！」網嗆離婚

《營業中》原班底6缺2　炎亞綸認「身不由己」喊話

幾度算發燒？醫解答：1類人「36.5°C也要小心」

這項捷運禮節沒人遵守！作家轟：不舒服

女主播早產大失血！龍鳳胎插滿管子

哥吉拉老公回應　妻急求饒

64歲男騙砲12人！女師驚覺當小三遭威脅

秀朗橋機車道死亡車禍！　女騎士自撞分隔島不治

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面