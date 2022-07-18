30歲生三胎被夫嫌「下面變鬆」私訊曝　醫1句話神回！她笑了

▲三寶媽私訊截圖。（圖／翻攝蘇怡寧臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

一名三寶媽私訊婦產科名醫蘇怡寧表示，被老公嫌棄「下面變鬆了」，她列出三種可能答案，想問醫師是否正確。對此，蘇一句話神回，「妳就堅持是他雞雞小就對了」，讓對方看完笑了。

蘇怡寧17日在「蘇怡寧醫師愛碎念」臉書分享該名人妻的私訊截圖，只見她說，「我跟我老公目前30歲，我三胎都是剖腹產，老公覺得他愛愛越來越沒感覺，甚至說我下面變鬆了，我很在意，因此上網爬了很多文。」

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該人妻並列出三種可能答案，「我認為他睪固酮降低，導致雞雞無法像以前一樣堅挺」、「他說生產不論何種方式（自然或開刀），就是會鬆弛」、「他表示男人就算老了，雞雞也不會變小。」她想問蘇怡寧有正確嗎？蘇則私訊回應，「妳就堅持是他雞雞小就對了」；她看完笑說，「哈哈哈哈哈好的，謝謝蘇醫師。」

▼三寶媽表示，被老公嫌下面太鬆。（示意圖／記者李佳蓉攝）

蘇怡寧發文寫道，「今天勸世文，我覺得時代真的進步了，我覺得很棒，當妳會開始檢討老公雞雞的大小，而不是只會怨恨自己，這就是改變的開始。」

蘇怡寧說，還記得以前常常會有人來門診哭訴，說她老公一直嫌她生完鬆了，「我們必須承認，生過小孩之後骨盆結構確實一定會比較鬆弛，不管是自然產還是剖腹產都一樣，只是嚴重程度當然還是會有一些差異，但真的還是要看個人狀況。」

蘇怡寧提到，說實話啦，生了小孩要嫌陰道鬆弛，如果妳沒生小孩，搞不好他又要嫌妳是一隻不會下蛋的母雞，「嫌現在才沒感覺？妳不會噴回去說，我從以前跟你在一起就一直都沒感覺。」

「反正齁，真的要找藉口，什麼都可以是藉口」，蘇怡寧表示，還是一句老話，感情沒了就是沒了，牽拖東牽拖西一切都是屁；但換個角度想，即便因為真的是變得比較鬆弛，「但如果你自己雞雞夠大也不會有影響啊，想辦法把自己雞雞搞大啊，加油一下好嗎？是男人就不要牽拖，只會嫌別人，就為什麼不會自己檢討改善一下咧？」

▼蘇怡寧要男人別牽拖。（示意圖／記者李佳蓉攝）

