　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

梅根遭鄰居取綽號「蒙特斯托公主」！「一餐15萬」豪奢生活曝光

▲▼英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）。（圖／路透）▲▼英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）。（圖／路透）

▲梅根（Meghan Markle）的生活行徑又惹議。（圖／路透）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

哈利王子和妻子梅根馬克爾（Meghan Markle）在2020年宣告退出英國皇室，隨後移居到美國加州，不過爭議卻從未停止，近期即有消息人士透露，哈梅移居洛杉磯後，經常出入名貴餐廳用餐、結交「權貴」新朋友，奢華的生活遭鄰居取綽號為「蒙特斯托公主」。

綜合外媒報導，在辭去王室職務後，哈利一家目前現居加州聖塔芭芭拉的蒙特斯托（Montecito），有消息人士透漏，梅根遭周遭鄰居取了個綽號叫「蒙特斯托公主」。而這個綽號的由來，是因為梅根外出吃飯時總有特定的習慣加上愛去高檔餐廳，一餐花費能高達5000美元（約台幣15萬）。

報導指出，消息人士透漏，梅根「通常會提前打電話要求一張完全與世隔絕的桌子」，以避免媒體侵擾，但生活卻非常喜愛奢華，雖然愛吃高檔餐廳並無任何問題，但以前梅根喜歡到人潮稀少且不是名餐廳的地方用餐，近期卻被知情人士透露，「現在的她喜歡像是Cecconi’s、Sunset Tower、Sugerfish或是Lucky’s牛排店等這些歐普拉推薦的高檔餐廳。」

該消息人士也表示，「蒙特斯托公主」一餐的話費高達5000美元（約台幣15萬），但她和她的朋友都非常樂意買單，而這邊提到的「朋友」正是名人歐普拉（Oprah Winfrey）、艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）、女網好手小威廉絲（Serena Williams）等，她們會在豪宅討論對未來的計劃，哈利王子則是扮演「家庭主夫」接送及照顧小孩。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►騎機車、戶外運動有「冰涼袖套」超舒爽！一穿上癮特價中

ET快訊
驚悚影片！台南黑車逆撞12車釀1人重傷昏迷　現場殘破畫面曝
老婆1年多不給！　人夫忍不住找「表嫂」洩慾
快卸載！　蘋果App Store出現84款「騙錢App」
最想跟他睡的公仔大神現身！噴千萬沒離婚　親曝一招收服老婆
快訊／台南連環撞！　黑車逆向連撞多車
記者直球連二問「太太原諒了嗎？」　王必勝僅回一句話
快訊／陳時中忍不住拭淚　卸任911天指揮官　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁攻烏賠上5萬大軍　兵力折損逾3成！他驚曝：烏克蘭要收復失土

懷疑被戴綠帽！男暴怒斬首妻子　手提「滴血斷頭」遊街12公里

梅根遭鄰居取綽號「蒙特斯托公主」！「一餐15萬」豪奢生活曝光

俄前總統警告：別動克里米亞！　否則將迎「審判日」後果慘烈

美財政部長葉倫明訪韓會尹錫悅　預計討論制裁北韓、俄羅斯

禮車「急轉彎」失控墜崖　秒被湍流捲走！19歲新娘慘死

為搶麥當勞訂單！外送員裝「假定位App」　同業不爽街頭開打

8歲男童放學「遭狗狠咬」！頸部噴血癱軟倒地　冷血路人見死不救

體型比獅子還大！女被巨型寵物犬咬死　老公救她被咬破胃垂死搶救

英國防參謀長稱「俄羅斯政權穩定」　猜普丁重病命危只是一廂情願

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

蕭薔53歲美炸！黃金馬甲蹦半球　感情隨緣...笑喊姐弟戀：緊來喔～

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

普丁攻烏賠上5萬大軍　兵力折損逾3成！他驚曝：烏克蘭要收復失土

懷疑被戴綠帽！男暴怒斬首妻子　手提「滴血斷頭」遊街12公里

梅根遭鄰居取綽號「蒙特斯托公主」！「一餐15萬」豪奢生活曝光

俄前總統警告：別動克里米亞！　否則將迎「審判日」後果慘烈

美財政部長葉倫明訪韓會尹錫悅　預計討論制裁北韓、俄羅斯

禮車「急轉彎」失控墜崖　秒被湍流捲走！19歲新娘慘死

為搶麥當勞訂單！外送員裝「假定位App」　同業不爽街頭開打

8歲男童放學「遭狗狠咬」！頸部噴血癱軟倒地　冷血路人見死不救

體型比獅子還大！女被巨型寵物犬咬死　老公救她被咬破胃垂死搶救

英國防參謀長稱「俄羅斯政權穩定」　猜普丁重病命危只是一廂情願

日式餐車飄香龜山巷弄！和風煎餃主打黃金比例　外脆內香肉汁豐富

普丁攻烏賠上5萬大軍　兵力折損逾3成！他驚曝：烏克蘭要收復失土

刷卡賺旅費！玉山銀、易遊網攜手推聯名卡　最高回饋10%

真的那麼好哭？曾寶儀認了曾在「月台角落」落淚10分鐘

快訊／跟同事相約澎湖戲水！男東吉衛生所前溺水　緊急搶救仍不治

高雄男嬰剛滿月全身傷命危！父母辯「翻身摔昏」　社會局打臉了

小弟開門害他被捕！毒梟祭「家法」私刑虐打　強灌高濃度G水奪命

最快下周到貨　蘋果官網正式開賣M2 MacBook Pro

驚悚影片！台南黑車逆撞12車釀1人重傷昏迷　現場殘破畫面曝

北市三腳督民調陳時中險勝　藍委認棄保難發生：不能再迷信藍大於綠

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

國際熱門新聞

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

64歲男騙砲12人！女師驚覺當小三遭威脅

遊樂園大鐘擺甩到空中解體　砸死2客

歐洲熱浪強襲　至少1000人熱死

闆娘為了「表情符號」氣炸尖叫！　她慘遭解雇

女被巨型寵物犬咬死　老公被咬破胃搶救

2022年6天災　盲眼龍婆預言中了

山上徹也曾發文　表達痛恨統一教

「跨性別女囚」竟讓2女獄友懷孕

韓女大生被同學性侵　推下3樓亡

60官員通敵　澤倫斯基炒了國安局長、總檢察長

35年真好友！他中千萬頭獎　信守承諾和友平分

更多熱門

相關新聞

搶麥當勞訂單！外送員裝假定位App...同業怒開打

搶麥當勞訂單！外送員裝假定位App...同業怒開打

英國日前發生外送員為了搶麥當勞的訂單，裝設假定位應用程式，引發激憤在人潮眾多的街道，上演多名外送員互毆的場面，目前警方已介入調查，麥當勞也表示「絕不容忍暴力。」

女被巨型寵物犬咬死　老公被咬破胃搶救

女被巨型寵物犬咬死　老公被咬破胃搶救

英前首相：烏俄戰爭後　西方將失去主導地位

英前首相：烏俄戰爭後　西方將失去主導地位

KIA小改款跨界休旅7／18正式發表

KIA小改款跨界休旅7／18正式發表

人死後屍體還會坐起來？太平間員工揭密

人死後屍體還會坐起來？太平間員工揭密

關鍵字：

哈利王子梅根英國

讀者迴響

熱門新聞

1000元動滋健身券快搶！　即日起登記

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

大咖男星性侵正妹「妻離婚4年痛揭委屈」！不堪內情曝

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

吹冷氣「1NG習慣」溫度不降反升！台電曝後果

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

哥吉拉老公回應　妻急求饒

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

妻不會把哥吉拉送人！　神人曝「財力證明」萬人暴動

女主播早產大失血！龍鳳胎插滿管子

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

蕭薔53歲美炸！黃金馬甲蹦半球　感情隨緣...笑喊姐弟戀：緊來喔～

蕭薔53歲美炸！黃金馬甲蹦半球　感情隨緣...笑喊姐弟戀：緊來喔～

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面