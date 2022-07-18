梅根遭鄰居取綽號「蒙特斯托公主」！「一餐15萬」豪奢生活曝光

▲梅根（Meghan Markle）的生活行徑又惹議。（圖／路透）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

哈利王子和妻子梅根馬克爾（Meghan Markle）在2020年宣告退出英國皇室，隨後移居到美國加州，不過爭議卻從未停止，近期即有消息人士透露，哈梅移居洛杉磯後，經常出入名貴餐廳用餐、結交「權貴」新朋友，奢華的生活遭鄰居取綽號為「蒙特斯托公主」。

綜合外媒報導，在辭去王室職務後，哈利一家目前現居加州聖塔芭芭拉的蒙特斯托（Montecito），有消息人士透漏，梅根遭周遭鄰居取了個綽號叫「蒙特斯托公主」。而這個綽號的由來，是因為梅根外出吃飯時總有特定的習慣加上愛去高檔餐廳，一餐花費能高達5000美元（約台幣15萬）。

報導指出，消息人士透漏，梅根「通常會提前打電話要求一張完全與世隔絕的桌子」，以避免媒體侵擾，但生活卻非常喜愛奢華，雖然愛吃高檔餐廳並無任何問題，但以前梅根喜歡到人潮稀少且不是名餐廳的地方用餐，近期卻被知情人士透露，「現在的她喜歡像是Cecconi’s、Sunset Tower、Sugerfish或是Lucky’s牛排店等這些歐普拉推薦的高檔餐廳。」

該消息人士也表示，「蒙特斯托公主」一餐的話費高達5000美元（約台幣15萬），但她和她的朋友都非常樂意買單，而這邊提到的「朋友」正是名人歐普拉（Oprah Winfrey）、艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）、女網好手小威廉絲（Serena Williams）等，她們會在豪宅討論對未來的計劃，哈利王子則是扮演「家庭主夫」接送及照顧小孩。