中重症+156！增5童重症「有4例是MIS-C」　9月大男嬰加護救治中

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布增156例本土中重症，另增73例死亡。其中增5例兒童重症，其中有1例支氣管炎和4例MIS-C，支氣管炎個案是9個月大男嬰，無慢性病史，7/11呼吸喘、嘔吐，7/12到急診採檢陽性，有嘴唇發紫、胸凹和呼吸窘迫，目前插管住在加護病房救治中。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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莊人祥說明，除了支氣管炎個案，另有4例MIS-C，本身有異位性皮膚炎，6/20曾確診，後來發燒三週合併腹瀉，7/8至急診，糞便檢查有沙門氏菌，因凝血功能異常，懷疑MIS-C，目前生命徵象穩定、腹瀉改善，續住一般病房治療。

第二例MIS-C是三歲男童，無慢性病史，6/21曾確診，7/11發燒咳嗽腹痛、胸部皮疹等，7/14急診就醫，懷疑MIS-C住院檢查治療，7/15轉加護病房，7/16心包膜為量積水、右下輕度肺炎，目前住加護病房，生命徵象穩定。

第三例MIS-C是4歲男童，無慢性病史，6/16確診，7/8開始發燒、咳嗽、喉嚨痛、全身皮疹、結膜發紅和頸部淋巴結種症狀，7/10就醫懷疑MIS-C，7/11住加護病房，檢查發現心臟收縮力下降合併血壓偏低，使用免疫球蛋白類固醇藥物，7/13轉醫學中心治療，目前生命徵象穩定，續住一搬病房照護。

第4例MIS-C是11歲女童，沒有慢性病史，沒有接種疫苗，5/29確診，7/2開始持續發燒、頸部淋巴結腫，7/9就醫發現肝功能異常蛋白尿，7/11至急診懷疑MIS-C住院檢查治療，目前生病徵象穩定，續住一般病房照護。