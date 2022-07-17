獨／「天然白色威而鋼」新北淡水現身！專家興奮揭密：極具指標性

▲坊間說有「天然白色威而鋼」之稱的日本禿頭鯊，近日現蹤在淡水新市鎮中的公司田溪。（下圖同／張元宏授權提供）

記者戴上容／新北報導

有「天然白色威而鋼」之稱的日本禿頭鯊，這兩天現蹤在淡水新市鎮中的公司田溪！臺灣原生魚類保育協會前理事長張元宏表示，日本禿頭鯊是台灣原生魚種，在淡水、基隆北部區域已消失近60年，由於禿頭鯊只能在乾淨、低溫的水域，如今在淡水市區發現，極具指標性，他希望政府能夠繼續稽查不肖人士排廢狀況，來保護這難得的水中嬌客。

日本禿頭鯊又稱和尚魚，牠不是鯊魚，是鱸形目、鰕虎科、禿頭鯊屬；牠也不是產自日本，而是台灣原生洄游性魚種，分布於台灣溪流中、下游，屬於底棲性魚類，只能在乾淨湍急的水域生存，常棲息河川淺流、淺瀨的石頭縫隙間。

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牠們出生後要面臨許多考驗，要從大海洄游到溪中，還要在險峻的溪流逆流而上，回到出生地產卵，才能完成繁殖任務，台灣日本禿頭鯊大多出現在台東海邊，每年7、8月是成魚洄流產季，由於日本禿頭鯊在坊間有壯陽一說，因此又被稱為「天然白色威而鋼」，一斤市售落在500元上下。

專家張元宏說，淡水「公司田溪」又名「林子溪」，為淡水區境內最長的溪流，流經淡水新市鎮，是居民休閒的好所在，會發現禿頭鯊是因為農業局近年委由「新北市淡水休閒農業協會」協助清理垃圾魚。清理垃圾魚過程，志工意外發現公司田溪出現珍貴魚種「日本禿頭鯊」。

▲農業局近年委由生態保育團體協助清理垃圾魚，圖為清理垃圾魚過程。（圖／張元宏授權提供）

張元宏表示，日本禿頭鯊原本大量生存在台灣河海岸邊，50年代時因為北部大量設廠，造成淡水、基隆一帶的日本禿頭鯊一夕之間全都消失，沒想到近60年後，又能在淡水溪流中看到，代表生態團體多年的保育有成，極具指標性！

張元宏推估，近日在公司田溪中看到2隻日本禿頭鯊成魚，他推估，目前公司田溪中應該有上百隻，如今快到產季，他也擔憂日本禿頭鯊生存問題，因為「下游區有些社區、工廠仍會不定期排放廢水」，希望政府單位能夠積極稽查、重視，一同保護這得來不易的嬌客。