「碰碰狐鯊魚寶寶」水上見面會　大小粉絲同聚水池狂歡

▲全球最知名兒童偶像「碰碰狐鯊魚寶寶」，現身台南頑皮世界野生動物園舉辦全台首度水上見面會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全球最知名兒童偶像「碰碰狐鯊魚寶寶」，16日現身台南頑皮世界野生動物園，於園內「綠洲水樂園」舉辦全台首度水上見面會，吸引了數百名粉絲前來。

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許多小朋友們一看到心目中的偶像，紛紛拉著家長一同在水池裡隨著鯊魚歌《Baby Shark》兒童神曲旋律手舞足蹈，水樂園頓時成為親子消暑的歡樂天堂！

YouTube點閱率破百億的兒童界神曲《Baby Shark》在全世界颳起旋風，頑皮世界趁著暑假期間邀來「碰碰狐鯊魚寶寶」一同陪大小朋友過暑假，這也是碰碰狐鯊魚寶寶首次在水上的見面會，帶著水池中的人們一同享受水花四射的魅力！此次參加活動的小朋友們除了拿到Baby Shark限量周邊商品，其中五十組幸運兒得到與偶像「碰碰狐鯊魚寶寶」合照機會，各個都興奮到笑得合不攏嘴！

觀光局為推動國內疫後觀光，自 7/15(五)起推出「悠遊國旅」平日三折入園活動，一上線就吸引許多國人上網預定，等不及要來一趟親近動物的台南之旅，使得平日入園人數幾乎回到這波疫情前的八成左右。為了迎接這波疫後出遊潮，頑皮世界自7/16起的每周六、日將加碼推出冰品祭，除有冰品市集攤商進駐外，園內各個餐廳與販售點則聯合祭出冰品消暑優惠價：凡購買同品項冰品即可享有第二件七折優惠 (冰沙與市集攤商除外)，讓造訪園區的遊客們都能來一場遠離都市塵囂、親近動物們的沁涼暑期之旅！

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