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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸評論：雙城論壇是漂浮在海峽的和平之舟

記者趙禕／上海報導

2022年度上海台北城市論壇將在本月19日透過雲端舉行，這也將是台北市長柯文哲最後一次以市長身份出席會議。大陸評論文章對於柯文哲任內持續舉辦的「上海台北城市論壇」，將其評價為「漂浮在海峽的和平之舟」，認為這是「兩岸關係的晴雨表，只要盼望兩岸和平，就有責任小心地維護它」。

▲2021年「上海台北城市論壇」，台北市長柯文哲透過視頻向上海分會場致詞。（圖／記者趙禕攝）

▲2021年「上海台北城市論壇」，台北市長柯文哲透過視頻向上海分會場致詞。（圖／記者趙禕攝）

根據台北市政府和上海市政府共同商定，本次「上海台北城市論壇」將圍繞「節能減碳」研討交流「韌性、永續、人文」的城市發展主題進行交流。儘管柯P在最初當選市長的選戰中得到許多綠營民眾的支持，他甚至還曾自稱「墨綠」，但是他任內持續堅持舉辦這項兩岸的重要官方交流活動，在大陸得到相當程度的肯定與支持。

大陸國台辦旗下中國台灣網今天刊發的一篇由「且十」撰寫的特約評論文章就提出，「這個不討論更不能解決兩岸關係中現實政治問題的城市交流活動，就成為觀察兩岸關係特別是島內政治現狀的風向標，島內許多人更是把它作為大陸對台政策的信號。隨著兩岸關係的不斷走低，大陸在「網民」的反對聲中，通過『雙城論壇』向台灣人民展現善意，民進黨當局在『獨派』的聲討中同意台北維持與上海的交流，也想維護住兩岸關係的最後底線。可以說，『雙城論壇』就是漂蕩在海峽的一葉和平之舟，它無法改變兩岸關係嚴峻的現狀，卻承載著兩岸要和平、要發展、要交流的希望。」

▲2021年「上海台北城市論壇」上，雙方代表簽署合作交流協議。（圖／記者趙禕攝）

▲2021年「上海台北城市論壇」上，雙方代表簽署合作交流協議。（圖／記者趙禕攝）

文章同時提出，「隨著美國把中國定義為『最嚴重系統性長期挑戰』，中美關係已經走到了『冷戰』的十字路口，全面圍堵遏制中國成為美國的長期戰略…台灣已經成為美國『印太戰略』的關鍵節點…由美國手中的『台灣牌』轉化美國攻擊中國大陸的一件最鋒利的武器。…美台唱和，正把兩岸關係推向山窮水盡的盡頭。」

文章同時認為，「在島內選舉政治下，『藍綠』政黨都不希望柯文哲把『雙城論壇』辦下去。…他們都害怕柯文哲在兩岸關係上展現出的務實靈活在政治上加了分，為柯文哲年底卸任市長後奔『大位』之路造了勢，搶了他們的選票。…『藍綠』政黨的擔心，正說明了在民進黨掀起的『反中抗中』浪潮中，要交流、保和平仍然是島內的主流民意。」

這篇評論總結提出，「『雙城論壇』是展現大陸善意、表明大陸耐心、說明大陸仍在為和平統一而不懈努力。…『雙城論壇』雖然只是上海台北的城市交流，它不談政治，卻是兩岸關係這個『大政治』的『晴雨表』，只要你還盼望著兩岸和平，你就有責任小心地維護著它，不能讓它翻了。這符合台灣的利益，符合台灣人民的利益。」

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