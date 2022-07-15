　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

用好水做出超美味牛肉冷湯　FRED驕傲直呼「我就是國民老公」

▲▼FRED,安麗,淨水器。（圖／翻攝影片）

▲Fred在錄《FRED吃上癮》時喜遇科技感女主角。（圖／翻攝影片，下同）

消費中心／綜合報導

心境不同時想看的電影類型也不同，Fred在錄《FRED吃上癮》時說到，結婚後很喜歡看愛情片，最近看動畫片《瓦力》讓他備受感動，結果在拍攝現場看到「EVE」女主角本人，忍不住開玩笑「我希望是老婆看不出來我跟她有情愫的那種女主角」，原來這位女主角就是外觀非常有科技感的eSpring安麗益之源淨水器。

▲▼FRED,安麗,淨水器。（圖／翻攝影片）

▲eSpring雙淨化系統是用觸發式的紫外線燈管，可有效殺菌達到生飲等級。

全球銷售20年，在台市佔率高的eSpring安麗益之源淨水器，全機通過NSF認證，eSpring雙淨化系統是用觸發式的紫外線燈管，可有效殺菌達到生飲等級，搭配高密度活性碳濾心，可以去除異味、雜質、微粒、重金屬等160種污染物，環保又省電，讓你喝水的同時也不用擔心額外的電費，最厲害的就是在家就有好的水源直接打開就能喝，用好水做料理、做高湯更美味，Fred提到「法餐裡面，大家會覺得醬汁是重點，但是醬汁最重要的其實是水。」Fred認為這個水也很適合用來煮飯，炎炎夏日他想用這個水來做「超涼爽牛肉冷湯」。

▲▼FRED,安麗,淨水器。（圖／翻攝影片）

▲用好又純淨的水煮湯時，雜質相對就會少。

「用好又純淨的水煮湯時，它的雜質相對就會少」，Fred先將牛骨川燙減少雜質，他說「冷湯喝起來要有點膠質，所以熬煮的時間要夠久，再加入整塊帶骨牛小排、牛腱心，讓湯裡牛肉的味道更香甜」，Fred提醒煮冷湯時的重點在「湯中的香氣會因為溫度的關係而降低，需要用比較濃郁的手法來突顯出來」，需要另外加入白蘿蔔、紅蘿蔔、玉米、洋蔥等蔬菜，Fred趁機展露小秘訣「不是當季的白蘿蔔要將皮削多一點才不會有苦味，玉米可以連皮一起燉煮，洋蔥對半切後煎至焦糖化，熬起來湯頭有微微醬香味」，此時也可以加些中藥藥材，Fred加了月桂葉與花椒，再花時間熬煮讓湯頭淬化，Fred笑說「就像我跟eSpring之間的愛情，不需要太多言語，但是她可以馬上喝！」

▲▼FRED,安麗,淨水器。（圖／翻攝影片）

▲Fred笑說熬湯就像他跟eSpring之間的愛情，不需要太多言語。

▲▼FRED,安麗,淨水器。（圖／翻攝影片）

▲eSpring安麗益之源淨水器會自動提醒你該換濾心。

家用淨水器換濾心的時間點讓許多人很困擾，常常搞不清楚什麼時候該換，Fred大讚「eSpring安麗益之源淨水器會自動提醒你該換濾心，換完也不用重新設定」，且非接觸式電能傳導便利安全，不擔心漏電，組件連接沒有暴露在外的電線，讓燈管更耐久、方便裝卸，操作更可靠。

▲▼FRED,安麗,淨水器。（圖／翻攝影片）

▲網友猜測Fred很在意走鐘獎沒有得到最佳廚藝獎，Fred喊「我不在乎」！

▲▼FRED,安麗,淨水器。（圖／翻攝影片）

▲「超涼爽牛肉冷湯」非常的清澈，喝起來香氣很足夠。

網友們很好奇，為什麼以往走高深莫測路線的Fred，最近做菜都是「教大家都會的方式」，紛紛留言猜測「他很在乎走鐘獎沒有得到最佳廚藝吧？」Fred老實說「我不是很在乎得獎，是因為我最近得到一個消息，我竟然是大家心目中的理想結婚對象，所以我決定自稱為國民老公」，由號稱「國民老公」的Fred介紹eSpring非常合理，因為它有百萬飲用者使用而成為「國民淨水器」，Fred解釋「我們最重要的就是售後品質保證，國民老公有3600年認證，eSpring有90天試用期，不滿意可更換同品項商品或是全數退還款項」，邊介紹的同時Fred邊試吃做好的冷湯，大讚「喝起來香氣很足夠，重點就是用了很好的水，料理過程中幾乎沒有任何的雜質，看得到冷湯非常的清澈」，可見「水」在料理中扮演著不可或缺的角色。

ET快訊
《全明星4》黃隊名單疑曝光！　網挖出IG線索
槍決的都是未來接班人　高大成研判賴家擋人財路「被買兇滅廠」
是孝子！4死殺手案前先和「一窩幼犬」道別　鄰居驚：他超寵老婆
4死血案疑「買兇殺人他扛罪」　槍手長年失業竟擁百萬軍火
快訊／林秉樞80萬元交保　高嘉瑜律師4字回應
同事恩怨8年才報仇不合理！高大成要警去查「這件事」
快訊／林秉樞80萬元交保！曾家暴、控制女立委高嘉瑜
「有急事找你」網加LINE傻眼！安卓+蘋果1招阻絕

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

《料理之王3》總決賽開打！導師揭「最重要的一件事」

用好水做出超美味牛肉冷湯　FRED驕傲直呼「我就是國民老公」

【廣編】世界級代表座「OSIM減壓養身椅」再創養身巔峰　獻給全天下父親

今夏等著被寵壞！筆電多重優惠、百萬美食旅遊金放送 MSI寵粉無極限

快訊／公平會核准了！全聯宣布「正式併購大潤發」

絕佳風味九星榮耀！東森農場第三代調理包　開賣2小時狂銷8000包

旅程幸福攻略大公開！掌握嗅覺記憶密碼　衣服上飄出香氣竟成「療癒神助手」

【廣編】今夏最粉嫩時尚的健康飲食風潮　「林鳳營實感優格」熱銷中

有冷義大利麵！超商「香草系列鮮食」來了　加碼吃2款麵包甜點

小籠包、鹹酥雞都有！Uber Eats「10大人氣美食買1送1」連嗑12天

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

曾國城憶朱俐靜樂觀：看不到黑暗　陶晶瑩淚曝「她走得很安祥」

許藍方被搜保險套慌了：我不買這牌！　手機驚見「王少偉裸上身」...小S嚇歪

上台74突「刁車」釀回堵　妙齡女慌坐分隔島抱膝哭

有一種友情是禹英禑董格拉米　朴恩斌遇霸凌她來救...愛情也助攻！

近80kgs高加索懶得走路　寵物展找床躺、被媽拖著走

用好水做出超美味牛肉冷湯　FRED驕傲直呼「我就是國民老公」

【廣編】世界級代表座「OSIM減壓養身椅」再創養身巔峰　獻給全天下父親

今夏等著被寵壞！筆電多重優惠、百萬美食旅遊金放送 MSI寵粉無極限

快訊／公平會核准了！全聯宣布「正式併購大潤發」

絕佳風味九星榮耀！東森農場第三代調理包　開賣2小時狂銷8000包

旅程幸福攻略大公開！掌握嗅覺記憶密碼　衣服上飄出香氣竟成「療癒神助手」

【廣編】今夏最粉嫩時尚的健康飲食風潮　「林鳳營實感優格」熱銷中

有冷義大利麵！超商「香草系列鮮食」來了　加碼吃2款麵包甜點

小籠包、鹹酥雞都有！Uber Eats「10大人氣美食買1送1」連嗑12天

中西整合減重專家　幫助台灣減重20萬KG

黃國倫曝朱俐靜遺願　寇乃馨送「胸針」故事有洋蔥

又收騷擾訊息！　李怡貞高招回「你欠律師費沒還」　網一看笑翻

恢復疫情前盛況　貿協攜臺灣廠商前進Eurobike

新《監獄行刑法》滿2年　監所關注小組：收容人訴訟權益待保全

術後就猛烈激戰！2週後她下體「掉出粉色一坨」　醫嘆：是腸子…

強化海軍作戰及戰力續存　左營基地軍港建設開工

首例猴痘男出院！隔離21天終於結痂完全脫落　警報暫解除

香港波神鬆口澄清「太愛露惹怒婆家」離婚說！　解答一半藏玄機

味全龍打出競爭力　葉總點出下半季決戰關鍵

宋芸樺紐約拍戲「一口流利英語」驚艷劇組　即時翻譯中英切換自如

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

消費熱門新聞

快訊／公平會核准了！全聯正式併購大潤發

玉山U Bear卡＋「月購月有利」雙重回饋！

周末搶吃超商「霜淇淋買1送1」！

降溫神隊友升級露營帳篷裝備　涼到不想回家

限時9天！超商9大咖啡飲品優惠來了

超商連3天「大杯極選美式買1送1」

中西整合減重專家　幫助台灣減重20萬KG

摩斯新品上市！限時3天地瓜薯+冰紅茶優惠

年銷一億個包裝麵包之王！烘焙名師公開「究極」的美味秘密

換季童過敏家長好煩抗敏從吃做起

掌握順暢3元素　吃對好菌順暢超有感

紅遍日本消除「腹部脂肪」的妙招

明天搶！全家連3天咖啡買1送1

9大速食店最新優惠懶人包

更多熱門

相關新聞

小鐘《料理3》講評「職業病」發作

小鐘《料理3》講評「職業病」發作

全聯《料理之王3》今（15日）晚間9點將於ETtoday播出，本集持續進行中西團體合作賽，依然考驗選手的基礎功與應變能力。而擅長美食節目的飛行饕客小鐘，除了講口感的能力非凡以外，不忘浮誇的「綜藝」本能，逗得一旁的魏如昀與導師都笑翻。

選手撞臉哈孝遠　料３開撩Sandy

選手撞臉哈孝遠　料３開撩Sandy

《料3》清冰箱竟出82年的母奶？

《料3》清冰箱竟出82年的母奶？

小鐘現身《料理3》給「一缺點」

小鐘現身《料理3》給「一缺點」

網紅娘娘錄影傻眼「整人節目嗎」

網紅娘娘錄影傻眼「整人節目嗎」

關鍵字：

FRED安麗淨水器

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南投行刑式槍殺4死　冷血槍手落網

8年前嗆殺女課長　兇嫌行刑式血洗！證人全轟頭

8年恩怨埋殺機！嫌犯狠奪4命　全因他們做了這些事

康建生技5人遭關廁「行刑式槍殺」

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

獨／牛樟芝業界曝：恐找殺手處理

即／躲養生館被活逮！槍手高喊：我有深仇大恨

槍殺爆頭4大命案！淫魔硬上她「矇眼射腦慘死」

槍手問：賴博士在哪　埋伏3小時奪4命

國旅補助今開搶！「訂房每晚折1300」攻略一次看

楊小黎試乘刮傷車子！　店經理「壓迫式回應」傻眼：拒買

白肌妹沒穿內衣逛市場全被拍！

蒙面槍手放過5員工：進廁所就不會死

南投「行刑式槍殺」4死　兇嫌身分曝光

快訊／殺手正面曝！警查扣「手槍、百發子彈」

更多

最夯影音

更多
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤
吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面