用好水做出超美味牛肉冷湯　FRED驕傲直呼「我就是國民老公」

▲Fred在錄《FRED吃上癮》時喜遇科技感女主角。（圖／翻攝影片，下同）

消費中心／綜合報導

心境不同時想看的電影類型也不同，Fred在錄《FRED吃上癮》時說到，結婚後很喜歡看愛情片，最近看動畫片《瓦力》讓他備受感動，結果在拍攝現場看到「EVE」女主角本人，忍不住開玩笑「我希望是老婆看不出來我跟她有情愫的那種女主角」，原來這位女主角就是外觀非常有科技感的eSpring安麗益之源淨水器。

▲eSpring雙淨化系統是用觸發式的紫外線燈管，可有效殺菌達到生飲等級。

全球銷售20年，在台市佔率高的eSpring安麗益之源淨水器，全機通過NSF認證，eSpring雙淨化系統是用觸發式的紫外線燈管，可有效殺菌達到生飲等級，搭配高密度活性碳濾心，可以去除異味、雜質、微粒、重金屬等160種污染物，環保又省電，讓你喝水的同時也不用擔心額外的電費，最厲害的就是在家就有好的水源直接打開就能喝，用好水做料理、做高湯更美味，Fred提到「法餐裡面，大家會覺得醬汁是重點，但是醬汁最重要的其實是水。」Fred認為這個水也很適合用來煮飯，炎炎夏日他想用這個水來做「超涼爽牛肉冷湯」。

▲用好又純淨的水煮湯時，雜質相對就會少。

「用好又純淨的水煮湯時，它的雜質相對就會少」，Fred先將牛骨川燙減少雜質，他說「冷湯喝起來要有點膠質，所以熬煮的時間要夠久，再加入整塊帶骨牛小排、牛腱心，讓湯裡牛肉的味道更香甜」，Fred提醒煮冷湯時的重點在「湯中的香氣會因為溫度的關係而降低，需要用比較濃郁的手法來突顯出來」，需要另外加入白蘿蔔、紅蘿蔔、玉米、洋蔥等蔬菜，Fred趁機展露小秘訣「不是當季的白蘿蔔要將皮削多一點才不會有苦味，玉米可以連皮一起燉煮，洋蔥對半切後煎至焦糖化，熬起來湯頭有微微醬香味」，此時也可以加些中藥藥材，Fred加了月桂葉與花椒，再花時間熬煮讓湯頭淬化，Fred笑說「就像我跟eSpring之間的愛情，不需要太多言語，但是她可以馬上喝！」

▲Fred笑說熬湯就像他跟eSpring之間的愛情，不需要太多言語。

▲eSpring安麗益之源淨水器會自動提醒你該換濾心。

家用淨水器換濾心的時間點讓許多人很困擾，常常搞不清楚什麼時候該換，Fred大讚「eSpring安麗益之源淨水器會自動提醒你該換濾心，換完也不用重新設定」，且非接觸式電能傳導便利安全，不擔心漏電，組件連接沒有暴露在外的電線，讓燈管更耐久、方便裝卸，操作更可靠。

▲網友猜測Fred很在意走鐘獎沒有得到最佳廚藝獎，Fred喊「我不在乎」！

▲「超涼爽牛肉冷湯」非常的清澈，喝起來香氣很足夠。

網友們很好奇，為什麼以往走高深莫測路線的Fred，最近做菜都是「教大家都會的方式」，紛紛留言猜測「他很在乎走鐘獎沒有得到最佳廚藝吧？」Fred老實說「我不是很在乎得獎，是因為我最近得到一個消息，我竟然是大家心目中的理想結婚對象，所以我決定自稱為國民老公」，由號稱「國民老公」的Fred介紹eSpring非常合理，因為它有百萬飲用者使用而成為「國民淨水器」，Fred解釋「我們最重要的就是售後品質保證，國民老公有3600年認證，eSpring有90天試用期，不滿意可更換同品項商品或是全數退還款項」，邊介紹的同時Fred邊試吃做好的冷湯，大讚「喝起來香氣很足夠，重點就是用了很好的水，料理過程中幾乎沒有任何的雜質，看得到冷湯非常的清澈」，可見「水」在料理中扮演著不可或缺的角色。