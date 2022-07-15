宜蘭警圍捕竹聯明仁會6暴徒　2男車上慘遭綑綁凌虐...幸運獲救

▲▼宜蘭警方圍捕擁槍自重張姓男子6暴徒，槓上開花救出遭擄押凌虐毆打2被害人。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

竹聯幫明仁會成員的宜蘭張姓等6暴徒擁槍自重，張等人疑不滿2被害人在毒品與槍枝交易時黑吃黑，11日下午以手銬、腳鐐綑綁擄押凌虐毆打2被害人，埋伏的20多名警力圍捕張男等人，並順利救出2被害人，同時也起出改造槍枝子彈一批，以及與海洛因毒品等。6暴徒移送地檢署後，張男等3人被收押禁見。

蘇澳分局與刑警大隊接獲線報，於冬山鄉山區有不法黑幫分子非法持有槍彈及毒品，分局長楊迪光特別指示與宜蘭縣刑警大隊共組專案小組積極偵辦，案經專案小組跟監、蒐證後，於7月11日下午持搜索票，動員縣警察局刑警大隊、保安隊霹靂小組及蘇澳分局等20多名優勢警力埋伏查緝。

當天，埋伏跟監警力在冬山鄉一山區，突見4輛自小客車急駛而至，警立喝令停車受檢，但有車輛欲拒檢倒車逃逸，在警方優勢警力強力攻堅下，竹聯幫明仁會成員的宜蘭張姓等6人被逮，而警方更發現車內，有2被害人遭強押，被手銬、腳鐐等器具，限制行動綑綁於車內，身體多處有明顯遭凌虐毆打之傷痕，警即刻救出2被害人。

警方也在張嫌等人分乘之自小客車內查獲改造長、短槍各1枝、空氣槍2枝、子彈47顆、槍枝改造工具1批、長短刀械5枝及第一級毒品海洛因1包(毛重0.33公克)、吸毒器具等證物。全案依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」、「毒品危害防制條例」及「刑法妨害自由、傷害、毀損」等罪嫌隨案移送偵辦。

而35歲張男等6人罪行重大並擁槍自重，經檢察官向法院聲請羈押後，裁定張嫌等3人收押禁見。

至於2名同是姓廖且是友人關係的被害人，目前，仍不肯說明被強押原因；而擄人的張男等人只說「債務糾紛」。不過，警方正釐清是否是雙方在改造槍枝或毒品交易中，發生黑吃黑的不法糾紛，才引起張男等人大動作擄押凌虐毆打2被害人。

蘇蘇澳分局表示，年底大選將至，已全體動員積極蒐報查賄、杜絕歪風，並防制黑幫暴力介入，營造優質選舉環境，這次查獲非法槍械及毒品，有效遏止暴力犯罪之發生，並將持續向上溯源追查槍毒來源，貫徹政府掃蕩非法槍械、毒品之決心。提醒民眾，於生活周遭遇有任何不法情事，隨時撥打「110」報案。