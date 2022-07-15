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《圖解台灣行業神明圖鑑》　謝奇峰訪百業剖析傳統行業興衰

▲永川大轎的古董魯班尺長達2公尺比人還高。（圖／謝奇峰提供，下同）

▲永川大轎的古董魯班尺長達2公尺比人還高。（圖／謝奇峰提供，下同）

記者林悅／台南報導

「百工之業，各司一神」，文史專家謝奇峰遍尋老行業，出版《圖解台灣行業神明圖鑑》，剖析傳統行業的興衰，得此一書，可盡知台灣三百年百業興衰的變化。

▲永川大轎的古董魯班尺長達2公尺比人還高。（圖／謝奇峰提供，下同）

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謝奇峰指出，早期各行各業都有守護神，現在的商業同業公會，昔時稱為「郊商」，所以古文獻有所謂的糖郊、米郊、杉郊、藥郊、箃郊、水郊、三郊、泉郊等的文字出現，大都有成立神明會祭祀公業來共同管理會務，其會員稱為爐丁（爐下），在神明聖誕日，大家聚餐聯誼感情並交流訊息，並透過擲筊的神意來選出爐主與頭家，來管理會務，且酬神演戲，感謝神明的庇佑，神人共樂同歡。

▲永川大轎的古董魯班尺長達2公尺比人還高。（圖／謝奇峰提供，下同）▲永川大轎的古董魯班尺長達2公尺比人還高。（圖／謝奇峰提供，下同）

有的老行業因手工被機械取代，或因科學的進步致使材質變更，或因沒有年輕人想學，或因手工業太辛苦了，逐漸走向沒落之途。雖然，社會不會停下發展腳步，一直都在轉型，但也有傳承無缺的行業，謝奇峰即追蹤其脈絡來探討分析。

▲永川大轎的古董魯班尺長達2公尺比人還高。（圖／謝奇峰提供，下同）▲永川大轎的古董魯班尺長達2公尺比人還高。（圖／謝奇峰提供，下同）

▲木工業神轎業的祖師爺是魯班並奉有魯班尺。

謝奇峰說，《圖解台灣行業神明圖鑑：台南體傳統工藝》這本書，主架構是以台南府城的老行業為主，台南所沒有的就再找鹿港、艋舺等老城市來補充，「一府、二鹿、三艋舺、四月津」，畢竟每個老城市、鄉鎮所保留下來的文化資產都不盡相同，台灣的民間信仰是相當多元與複雜又兼具包容性，藉著介紹行業祖師業，來帶出台南當代的粧佛工藝，一尊神像會延伸出其穿戴的需求，分別有神帽與神衣、神轎、頂下桌、頭旗、涼傘、繡旗等，台南的工藝優質的表現，也造成了台南體傳統工藝的蓬勃發展。台南體神像引領風騷，成了全台的領頭羊，並帶動了周邊產業的發展。

▲永川大轎的古董魯班尺長達2公尺比人還高。（圖／謝奇峰提供，下同）

▲木工業的尺寸都是要取用有紅字吉祥的尺寸如「財、義、官」。文公尺又稱魯班尺。

如中央研究院新科院士李豐楙教授說的：「謝奇峰長期耕耘府城的信仰習俗，經驗豐富而著作迭出。此次的行業神撰述，既以臺疆數個老地方為主，兼顧其他地方的行業神。這種實地的訪察紀錄，較諸以往展現的，其實深具本土性，切合當代台灣的真實面貌。斯土斯神，得此一書，可謂盡知三百年的變化」。

▲永川大轎的古董魯班尺長達2公尺比人還高。（圖／謝奇峰提供，下同）

此書有文獻、有考證、有訪談、更有圖片為證，將各行業的神明彙整，讓大家一目了然，可以更進一步了解各行業神明的源流與工藝，深具一究價值。

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關鍵字：

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