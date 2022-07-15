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社會 社會焦點 保障人權

兇嫌「8年前嗆殺女課長」逃刑責　今行刑式血洗！證人全被轟頭


記者柯沛辰、葉國吏／綜合報導　

南投康建生技公司14日晚間發生殘忍槍擊案，一名槍手闖入對5人行刑式槍決，造成4死1重傷，其中公司創辦人賴敏男是唯一重傷送醫者。由於康建公司2014年也曾遇到歹徒持鐵棍行兇，導致洪姓女課長重傷，當時出庭的證人正巧就是這次死者，讓人懷疑行凶動機就是跟多年前的襲擊案有關。

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，警方鑑視人員進入第一現場蒐證。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投康建生技公司槍擊案4死，警方鑑視人員進入第一現場蒐證。（圖／記者高堂堯攝）

康建生技公司14日傍晚6時許驚傳槍響，公司創辦人賴敏男（81歲）身受重傷，其他4人包含賴男胞弟（約70歲）、女兒（40歲），以及劉姓男員工（約60歲）、張姓女員工（45歲）皆因頭部中彈死亡。目擊員工指稱，槍手身材高大，身高約180公分，犯案時頭戴面罩，一進門就拿槍沒收大家的手機，接著把遇害5人關進廁所，隨後就聽到數聲槍響。

由於該公司2014年也曾遇到歹徒持鐵棍行兇，導致洪姓女課長重傷，根據判決書內容指出，當時證人正是賴敏男、劉姓課長、張姓女員工等人都曾當證人，如今其中劉姓課長、張姓女員工都已死亡，僅剩董事長賴敏男重傷。

▲康技生技公司槍擊案造成4人死亡，1人重傷送醫。（圖／民眾提供）

回顧當時這起襲擊案，李姓男員工2012年到2013年在康建公司生產課任職，操作機器時屢次與直屬的洪姓女課長發生口角，心懷恨意，在年底尾牙上揚言「過年後就會有一場好戲可看！」結果2014年2月5日傍晚，不明人士身穿帽T、戴口罩，埋伏在公司附近，待洪女路過，立即持鐵棍襲擊，不停猛擊對方頭部「我要讓妳死！」、「打死妳！」

洪姓女課長全身是傷，頭部外傷併前額撕裂傷，左手拇指指掌關節脫臼、韌帶完全斷裂。但不明人士沒有要停手的意思，直到洪女轉頭質問，「你是XXX（李男姓名）！」不明人士才逃離現場。事後，洪女忍痛離開，所幸途中遇好心人送醫，並無大礙。

▲槍手騎車逃逸時的裝扮。（圖／民眾提供）

事後，洪女控告李男，檢方也依殺人未遂起訴，但李男提出不在場證明，稱自己案發時在台中霧峰友人家，距離案發地點需要20到30分鐘車程，再者根據他與妻子手機通聯記錄，他有不在場證明。

法官認為，李男雖然曾與洪女爭執，又曾放話「一場好戲可看」，但這句話具抽象不確定性，皆不能作為不利被告認定。即便李男的不在場證明有令人可疑之處，但也不能反過來成為證明被告有罪的證據，基於「罪證有疑、利於被告」之證據法則，因此判處無罪。

洪女不服上訴，但刑事部分，先後遭台中高分院和最高法院駁回，民事求償也失敗。究竟當時是誰持棍痛毆洪女？至今凶手仍逍遙法外，也讓這樁疑似公司人事報復的殺人未遂案成為懸案。

 

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