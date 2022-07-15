品牌波蜜推候選人參選？　「賀柏冪」台北街頭熱鬧造勢超吸睛

▲品牌波蜜公布了六都青年蔬果攝取行為調查，發現有超過9成年輕人蔬果攝取不足，因此玩起諧音梗再搭配「賀柏冪」這個創意人物發想，希望喚起民眾正視蔬果攝取的重要。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者蒲世芸／採訪報導

台北街頭鬧區出現了新的造勢活動，但候選人名字似乎有點玄機，吸引到不少民眾的關注。原來這位「賀柏冪」是來自品牌波蜜果菜汁的活動，現場更公布了六都青年蔬果攝取行為調查，結果顯示18至36歲的六都青年，超過9成每日蔬果攝取量不足，其中台北市更列居最後一名；而蔬果攝取不足原因，又以因工作關係無法準時用餐及準備為主要因素。

▲現代人的忙碌生活，是造成蔬果攝取不足的主因。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

波蜜總經理林孝杰表示，「從國健署的資料發現，年輕人大概有89%蔬果攝取不足，加上今年正好是選舉年，所以我們利用這個機會辦了這個實體活動。剛好在我們廣告裡面也有這樣的趣味橋段，所以希望透過舉辦這樣子的活動，讓所有年輕人都可以一起參與，也藉由這樣的機會把蔬果攝取的觀念傳遞出去。」

▲波蜜總經理林孝杰。

活動現場還設立了任務活動區，拍照打卡再上傳社交平台就可以獲得果菜汁。顛覆一般刻板印象，補充均衡蔬果同時還可以享受好滋味。民眾賴小姐說，「我覺得這活動滿好玩的，也提醒了我們每天攝取蔬果多寡的重要性，另外還有拍照打卡就送果菜汁的活動，真的超棒！」

▲▼民眾表示，好喝又同時可以補充蔬果攝取超方便。

另一位民眾李小姐則說，「我覺得這個活動很特別，又有創意。加上我對波蜜果菜汁已經沒有太多印象，藉由這個活動可以讓平時少吃蔬果的我，在想要補充蔬果攝取時，還多了波蜜果菜汁這個選擇。」未來競選車也將至全台六都進行巡迴，期盼透過創意方式喚起年輕人注意蔬果攝取的重要性。