「第一時間悼念安倍」　費鴻泰怒駁斥：怎麼可能說他是拜登的狗！

▲立法院國民黨團召開「陳時中指揮官防疫失敗！落跑選市長！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨發言人顏若芳在臉書發文指出「費鴻泰說蔡英文政府為『安倍晉三，拜登的狗』降半旗」，費鴻泰駁斥，強調自己絕對沒有這樣講，也不可能這樣講，記者會上提及「拜登的狗」，是指去年6月份總統蔡英文在拜登哀悼寵物狗的推特文底下留言，卻避談染疫死亡國人，引起國人不滿的事件。

費鴻泰今日上午於黨團記者會上表示，「打疫苗致死的將近兩千人，「3＋11」諾富特產生破口後八百五十多人，Omicron侵台後死亡七千人，加起來快一萬人，你有跟死亡的家屬道歉嗎，蔡總統應該為這一萬名死者的家屬降半旗才對，你應該第一時間悼念的不是拜登的狗，而是這將近一萬人的家屬，真的是令人非常、非常的生氣，這將近一萬人就這樣冤死，沒有一個道歉。」

對此，顏若芳指出，看到費鴻泰羞辱、貶低安倍晉三首相，與中國那些「慶祝安倍之死」的網路鄉民簡直如出一徹，一下說要槍斃防疫指揮官陳時中，一下又說日本前首相是狗，費鴻泰明明是台灣人的立委，卻成為習近平的狗，絲毫不顧台灣的國際形象，硬是要講些討好中共的爛話。

針對顏若芳及網友的質疑，費鴻泰辦公室指出，他指的是去年六月時，美國總統拜登（Joe Biden）和第一夫人吉兒（Jill Biden）對外公布他們的愛犬、德國牧羊犬「冠軍」（Champ）離世，總統蔡英文在貼文地下留言悼念，被東華大學民族系教授施正鋒發文批評「台灣人的生命，現在竟然連美國的狗也不如」，染疫喪生的人民當時已有500多人，尤其是因為來不及打疫苗往生，而蔡英文迄今沒有為政策錯誤道歉，卻在第一時間為拜登的狗死亡遺憾。

費鴻泰辦公室表示，安倍身亡的第一時間，費就在臉書文中寫到「悼念日本前首相安倍晉三不幸遭槍擊辭世，譴責所有不理性、違法的暴力行為，維繫民主法治價值」，表達哀悼。今早同場出席記者會的黨團總召曾銘宗也代表黨團於11日前往台日交流協會悼念安倍晉三。

國民黨主席朱立倫也於追悼會當天公開表示，安倍是台灣永遠的好朋友，特別表達對安倍的敬意，也再次譴責暴力，希望大家共同安慰首相家屬。尤其安倍的家族，可以說從歷代到現在都是台灣好朋友，也是國民黨的好朋友，有非常深厚情誼，他必須代表國民黨表達敬意。