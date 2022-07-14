「新北又打臉自己」　戴瑋姍：為何圓謊圓到前言不對後語？

▲民進黨議員戴瑋姍。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

新北市議員戴瑋姍14日表示，新北市府回函給指揮中心，首度以書面正式否認市府有獨步全台的政策，不過她向新北提出「兩問」：在119接到恩恩媽求救時，五度聯繫不上衛生局，不是直接派車，如果沒有衛生局同意才能派車，消防局為什麼要一直聯絡衛生局？為什麼新北市府對這矛盾到現在還解釋不清楚，圓謊圓到前言不對後語？

指揮中心表示，日前收到新北市政府的調查報告，目前已收到補件，仍有三項問題說不清，包括：市府否認「須由衛生局評估同意才可派遣救護車」，但與恩恩案實際狀況不符；第二，衛生局與消防局間顯然無聯繫專線的配套措施；第三，恩恩案家屬、消防局無法聯繫到衛生所，市府卻回覆人員均在勤，專線服務人數則不明，疑點將再請市府補充說明。

對此，戴瑋姍表示，「恩恩案」從事發迄今，新北市的說法反反覆覆、改來改去，最新回覆指揮中心的說法，又自己打臉自己。她指出，新北市府回給指揮中心的函，首度以書面正式否認市府有獨步全台的政策，「本府並無COVID-19個案須由衛生局評估同意才可派遣救護車之規範」。

戴瑋姍表示，今天指揮中心記者會也點出，新北119 在接到恩恩媽的求救時，五度聯繫不上衛生局，最後還是靠私人手機才找到人，而不是直接派車。

戴瑋姍反問，如果沒有衛生局同意才能派車，消防局為什麼要一直聯絡衛生局？為什麼新北市府對這矛盾到現在還解釋不清楚，圓謊圓到前言不對後語？

對此，新北市衛生局回應，男童案調查報告新北市均依照中央相關指引及規定執行，「沒有矛盾之處」，若疫情指揮中心有不清楚之處，或需要補充資料，新北市待收到指揮中心來文會予以回函說明；同時所有資料均會同步提供給監察院及檢調單位。