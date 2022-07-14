電競女神4連拍「超級大月亮」　千人歪樓：超級晃！她羞曝在車上

▲小熊拍下超級大月亮，結果變成「凸槌4連拍」 。（圖／翻攝小熊 Yuniko臉書粉專）



網搜小組／劉維榛報導

今（14）日凌晨2點38分，天上高掛著「超級月亮」，極美畫面讓正妹實況主「小熊Yuniko」也親眼目睹，不過她是13日晚上看到的，當時正搭乘計程車，無論怎麼拍照，畫面都超晃，引發千名網友歪樓朝聖，「我還沒看到超級月亮，只知道這是超級晃」、「現在什麼車可以晃成這樣啊？」

電競女神「小熊Yuniko」在粉專與紛絲互動，她於13日晚上驚呼，「你們知道今天有超級月亮嗎？我在計程車上很興奮想要拍照跟大家分享，車子實在太晃了！」

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爆笑畫面可見，「超級月亮」明明是絕美大圓形，但小熊手機照片裡，月亮形狀卻是「一坨條狀物」，4連拍凸槌的殘影藝術照，讓小熊也愧疚喊話，「超級月亮對不起！」

▲小熊拍下月亮，竟然不是圓的？（圖／翻攝小熊 Yuniko臉書粉專）

照片曝光後，引來近4千名網友歪樓笑虧，「月亮本人看起來也很興奮」、「我還沒看到超級月亮，只知道這是超級晃」、「還以為是殞石撞擊」、「我還以為是UFO」、「我以為是什麼世界名畫」、「這樣才有超級月亮的感覺」、「妳拍的根本是藝術照」、「確定不是超級仙女棒」、「這是求救信號嗎」。

值得注意的是，氣象局預提醒「年度天文大潮要來了」，13起將引發台南、高雄、屏東、台東及基隆北海岸沿海地區的年度大潮，特別是14日到15日，西南部沿海低窪區域地區，在漲潮期間務必注意海水倒灌、局部淹水。

氣象局指出，各地年度大潮日期略有不同，像是宜蘭、花蓮至成功、淡海至桃園、嘉義及北台南沿海發生在8月12日至8月14日；新竹至雲林及澎湖沿海則發生在9月12日到9月14日，同樣要注意沿海低窪區域海水倒灌、局部淹水等現象。