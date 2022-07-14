恩恩案報告曝「消防局5度找嘸衛生局」　最後靠私人手機連繫送醫！

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

新北市染疫病逝男童「恩恩」延誤送醫等相關疑慮目前還完全釐清，中央流行疫情指揮中心今透露新北市政府提交的報告內容，內容指出「消防局接到電話後，曾聯繫衛生所和衛生局，但總共撥打5次都未接通，最後還是由醫院聯繫衛生局同仁私人手機。」而發言人莊人祥今也直言報告內容「有矛盾和不合常理部分。」

報告內容提及「新北市消防局曾聯繫2次中和區衛生所，和衛生局3次，但皆未接通。」隨後消防局聯繫醫院急診詢問是否可收治，但醫院急診回覆要聯絡感控確定有床位，之後又聯繫衛生局和家屬，衛生局接獲通報後聯繫醫院感控，協助動度病床，但因專線電話量大，因此最後提供同仁私人手機，醫院最後也是透過該私人手機聯繫詢問個案狀況。

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針對新北市政府提出的報告內容，莊人祥說明，新北市說明4/14當日，中和區衛生所有相關業務電話線路16線，同日下午5點到7點通話量為91通；另新北市衛生局相關業務電話線路30線，同日下午5點到7點通話量為695通。

莊人祥指出，新北市為這波疫情確診數最多的縣市，4/14下午5點半到6點半間，家屬與消防局多次無法撥通衛生局與中和區衛生所，可見衛生局與消防局間顯然無聯繫專線的配套措施。

而在個案家屬表示電話撥入時無語音留言，且消防局當日直接致電衛生所確實只有語音應答，語音應答「區衛生所您好，現在是下班時間，請於上班時間再來電」。

但莊人祥表示，新北市回函表示該期間衛生局疾管科、其他科室支援及防疫專線委外駐點、中和區衛生所均有人員在勤，該語音應答造成民眾認定無人上班，顯有誤導疑慮，該時段實質負責專線服務人員數量仍不明，也會請新北市府再補充說明。

▲▼公文顯示，消防局多次致電衛生局、所無人接聽電話。（圖／指揮中心提供）

