農曆6月15日城隍爺聖誕　竹山靈德寺和草屯惠德宮遶境掀高潮

▲竹山靈德廟城隍爺聖誕遶境，南投縣長林明溱前往點起馬炮，祈祝疫情早日消弭。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

已有191年歷史的竹山鎮靈德廟城隍爺神尊，於13日（農曆6月15日）歡慶千秋聖誕，廟方舉辦盛大城隍爺出巡遶境祈福活動，吸引鄰近數十間廟宇眾神尊共襄盛舉；南投縣長林明溱偕主委林信雄率先點燃第一響起馬炮，眾神將陣頭、城隍爺等神尊鑾轎巡序起程出巡，遶境竹山全鎮祈福，所到之處萬人空巷，民眾也虔誠設香案祭拜祈求城隍爺保庇佑。

竹山「城隍爺生」出巡遶境祈福活動於13日一早，在竹山鎮星期四夜市廣場集結陣頭車隊，除由林明溱、縣議員游顥、縣議員黃東灝主任黃威、林信雄共同點燃第一響起馬炮，竹山鎮長陳東睦、縣議員吳瑞芳等也和靈德廟眾執事人員，接續點燃第二及第三響起馬炮，城隍爺神尊鑾轎隨隆隆炮聲，在七爺、八爺等眾神將及神轎華蓋前導下，緩緩啟動出巡，陣頭綿延數百公尺、熱鬧滾滾。

▲竹山靈德廟城隍爺聖誕遶境。（圖／南投縣政府提供）

林信雄指出，靈德廟城隍神尊是清道光11年，先人從福州都城隍廟奉請來台，保庇在地竹山人走過三甲子的歲月，因神威顯赫，每年農曆6月15日「城隍爺生」，到靈德廟上香祈福還願的信眾都絡繹不絕，城隍爺出巡遶境更是「城隍爺生」慶典的重頭戲。

▲草屯惠德宮城隍爺聖誕遶境。（圖／南投縣政府提供）

為期10多天的草屯鎮惠德宮慶祝城隍尊神聖誕千秋活動，也在13日達到最高潮，中午在廟埕廣場隆重舉行團拜，及關聖帝君及城隍尊神遊巡遶境鳴炮起馬儀式，由林明溱、立委許淑華、草屯鎮長簡景賢及惠德宮董事長洪明山一同開香祈福，祈求疫情早日消散、經濟復甦、縣民平安幸福，緊接著由林明溱、許淑華及簡景賢分別點燃起馬炮後，扶轎出巡，過程熱鬧隆重。

林明溱指出，昨天適逢竹山靈德廟和草屯惠德宮的城隍爺千秋聖誕，雙方執事人員及信眾都非常虔誠熱情為城隍爺盛大祝壽，並敦請城隍神尊出巡遶境，庇佑竹山、草屯及南投縣闔境平安順利，疫情早日消弭，他也特別祈求城隍爺庇佑南投縣政推動一切平安順遂。