LIVE／陳時中請辭待批准　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

今起國人、持有效居留證及來臺轉機者，搭機前免持2日內PCR報告，由於國外BA.4、BA.5兩變種亞株正肆虐，台灣該如何守住國門？衛福部長、指揮中心指揮官陳時中上午證實遞出辭呈，但行政院院長蘇貞昌尚未批核。政院發言人羅秉成表示，會在最適當時間點處理人事問題。有關最新疫情變化與防疫作為，指揮中心下午記者會將有說明。

民進黨提名陳時中參選台北市長，外界好奇他請辭防疫工作的的時間點，上午行政院院會會後記者會證實，陳時中已向蘇貞昌請辭，但尚未批准，政院表示，會在最適當時機批准，部長與指揮官人事會一併處理。

指揮中心宣布上週起調整入境總人數為每週4萬人次，另公布自7月14日起，國人、持有效居留證及來臺轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告，惟境外篩檢陽性者，自採檢日起7日內應暫緩搭機，以維護航空及社區防疫安全。

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BA.4、BA.5延燒歐美，台灣累計4例本土個案。莊人祥表示，各國BA.4、BA.5疫情都是在發展一段時間後往下降，且在BA.1、BA.2後出現的小高峰並未造成死亡增加，加上台灣追加劑是在近半年內陸續接種，而BA.4、BA.5需要本土病例超過30%才會造成流行，評估要到8月甚至9月才可能有一波流行，籲請國人放心。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥主持今日記者會。（圖／指揮中心提供）

