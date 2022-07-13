世新大學打造影視元宇宙！　培育學子跨域超能力

▲ 世新大學建造智能攝製基地，透過最新智能攝影技術提供課程與產業的鏈結等，強化學生理論與實務結合的能力。（圖／世新大學提供）

生活中心／台北報導

以培養傳播專業人才為主的世新大學，在跨領域與數位浪潮的挑戰下，以「快」擁抱時代改變、打破科系框架，培養兼具傳播力與數位力的跨域創造人才，接連打造全亞洲第一座占地470坪的智能攝製基地，及七大教學研究中心，落實世新大學「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」的辦學特色，讓學生在校即可快速銜接產業趨勢，也讓傳播科系出路具備更多元面貌。

根據教育部統計，110學年度各大專院校註冊率，世新大學以97.72％領先群倫，穩坐私立綜合大學前四名，為北台灣第一名，111學年度大學申請入學結果，更是優久聯盟中有傳播科系學校中的第一名。

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「如何培育全媒體人才、打造更具特色的傳播大學，是我們一直以來思考的重心。」世新大學副校長陳清河表示，多年來學校積極推動整合各院系所課程，開設創新跨域學程，去年更將全校19系26組做了課程大改造，以數位傳播為主軸串連各學科，讓學生都能在原有專業上學習數位傳播技能與素質，同時增加產業競爭力。像是大一學生必修的「全媒體識讀」，就是希望培養學生閱讀、解讀與辨識媒體內容的能力，同時幫助學生養成獨立思考的判斷力，並拉近與現實社會的距離。

「既然教學課程與學習環境已快速整合融通，設備、資源也要積極整合，才能使師生發揮創意，讓教學研究與課程結合更多的產出。」世新大學三年前成立全媒體中心，引進業界優秀師資與資源、提供學生多元實踐場域。去年底更打造與好萊塢最新技術同步、全亞洲第一座占地470坪的LVS智能攝製基地，透過最新智能攝影技術提供課程與產業的鏈結等，強化學生理論與實務結合的能力，引領學生協作參與為產業解決問題，讓世新畢業生與就業市場達成零時差。

▲ 世新大學雲端數位學習中心M306電腦教室堪比研究中心規格，讓教學與視覺都擁一流享受。（圖／世新大學提供）

為有效整合教學、研究與課程，世新大學在109學年度成立六大教學研究中心並涵蓋校內三大學院，包括「數位創意設計中心」、「數位攝影暨輸出中心」「人工智慧暨科技生活研究中心」、「大數據暨智慧企業研究中心」、「雲端暨智慧物聯網研究中心」、「社區創想中心」等，今年更新增「數位敘事教學研究中心」，盼在產學合作下，除了有好的數位工具、產出好的內容，也希望學生有說「好故事」的能力，透過全方位的能力培養及研究實作，真正為產業解決問題，促進數位影視生態正向發展。

用心追求創新教學環境的世新大學，今（2022）年也斥重資打造高規格電腦教室，67組電腦效能優異傲視全臺電資、理工學院，更追求科技潮流美感，從CPU、主機板、顯示卡、記憶體到電腦外殼、風扇挑選以及電腦組裝，皆由世新大學圖書資訊處「一條龍」完成，助力學生實現創作。

面對一個充滿「變化」的未來，世新大學持續優化環境，以數位科技結合傳播專業，引進產業資源，導入更創新、更具特色的課程、師資與產製空間，讓世新人成為專業跨域的媒體人才，開啟無限可能。