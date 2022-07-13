挑戰蘋果！Nothing Phone (1)亮相　全透明外殼、燈條設計吸睛

▲Nothing Phone (1)。（圖／Nothing提供）

記者陳俐穎／綜合報導

智慧型手機應該要是什麼樣子呢？近年來許多手機廠商都開始思考如何讓手機有新的突破，倫敦科技品牌 Nothing 也推出第一部智慧型手機 Nothing Phone (1) ，這支手機帶有全透明的外觀，可以看到內部部分結構，且採用開放式的系統，也讓許多人十分關注。

近年來的智慧型手機一代比一代更往前進步，無論是在規格上，許多廠商都加入自研晶片的行列，相機系統也一年比一年更加強大，而在外型上也出現許多新的可能性，例如摺疊、卷軸等螢幕呈現方式。雖然智慧型手機一直在尋求突破，但Nothing的共同創辦人裴宇也表示，許多大品牌的產品缺乏亮點、創新，例如蘋果、三星，消費者的期待越來越低，Nothing就是要打造更新鮮的產品，讓消費者充滿期待。

▲Nothing Phone (1)共推出黑白雙色。（圖／Nothing提供）

根據 Nothing 官方資料，Phone (1) 配備創新的Glyph Interface、5,000萬像素雙鏡頭、Nothing OS、120Hz OLED 顯示器和 Qualcomm® Snapdragon™ 778G+ 處理器，為用戶提供高速和流暢的體驗。Phone (1) 預購期間的候補名單已超過 200,000 名，而前 100 部出產的 Phone (1) 在拍賣平台的出價更超過 30,000 美元，是多年來最受期待的科技產品之一。

Nothing CEO 及聯合創辦人 Carl Pei 表示，希望將 Phone (1) 設計成一款可以很自豪地與朋友和家人分享的產品，而這個簡單的原則幫助我們走出一條不一樣的道路。遵循直覺並創造了一種新的體驗，希望可以在這個停滯的行業中推動變革。

除了外表之外，Nothing Phone (1) 也在軟體上有所創新：

Glyph Interface

Nothing Phone (1) 的 「Glyph Interface」 是一種創新的交流方式，也就是在手機背殼上發亮的燈帶，可有效減少螢幕使用時間。Glyph Interface 由900顆LED燈組成，帶來獨有燈光效果，可用於識別來電者身份、提示應用通知，以及顯示充電狀態等等。用戶更可為每個聯絡人設置專屬鈴聲，再搭配獨有 Glyph 圖案，不再錯過任何重要來電。

Flip to Glyph 功能讓用戶只需翻轉 Phone (1)，將Glyph Interface朝上即可進入靜音模式，瞬間啟動燈光通知，隨時享受寧靜時刻。

Nothing OS

Nothing OS 為用戶提供頂級的 Android 體驗，沒有膨脹軟體 (bloatware)，只有快速、流暢的操作。Nothing 設計的統一軟硬件視覺語言，搭配量身訂造的Widget、字體、音效，以及桌布，讓用戶可享受獨一無二的體驗。

Nothing 的生態系統不須用戶單獨下載應用程式，是所有科技產品的控制中心。 在 Nothing Phone (1) 的快速設置中，用戶可以輕鬆控制第三方產品例如擁有 Tesla 汽車的用戶可以用 Phone (1) 解鎖車門、打開空調、查看剩餘里程等等。未來也會開展更多第三方服務。

Nothing OS 的智慧軟體可根據用戶使用應用程式的頻率，將資源分配到最大用量的地方，讓用戶最常使用的應用程式能夠以最快的速度運作，而較少使用的應用程式則會減低消耗以節省電量。

收藏 NFT 的用戶可以直接在 Phone (1) 的主畫面透過預載的 NFT Gallery 應用展示收藏並追蹤價格。

售價

Nothing Phone (1) 有白色和黑色兩種顏色，並有兩種型號可供選擇：8GB/256GB 和 12GB/256GB。Nothing Phone(1) 將於 7 月 22 日起在PChome、ESLITE誠品書店及GQ Shop (Taiwan)公開發售，售價為台幣13,900起。