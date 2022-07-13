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核彈飛來免驚！紐約市超前部屬發布「核災自救」短片　網傻眼狂酸

記者張方瑀／綜合報導

隨著烏俄戰爭爆發，俄羅斯警告不排除在衝突中動用核武，國際間的核武風險劇增。美國紐約官方就向民眾發布了一段「核武攻擊避難」影片，教導市民若遇到核武攻擊該如何自救，結果影片公開後立刻引發網友嘲諷，「先管管國內槍枝吧！」

▲▼美國紐約官方發布「核武攻擊」避難宣導短片。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國紐約官方發布「核武攻擊」避難宣導短片。（圖／達志影像／美聯社）

根據《彭博社》報導，紐約市緊急事務管理辦公室（New York City Emergency Management）在Youtube上傳了一段「核武攻擊避難」宣導影片，告訴市民當遇到核武攻擊時，該採取以下三步驟：

1.躲進室內
別待在車裡，並遠離所有窗戶，以免爆炸造成玻璃破碎割傷。

2.待在室內
關閉所有門窗，且因為輻射傷害相當大，建議若有地下室的話應立刻躲入；若爆炸當下人在戶外，躲入家中後應立刻洗澡，並將衣物包好丟棄，避免輻射物殘留。

3.保持資訊暢通
關注媒體提供的最新細節，接收官員發布的安全警告，並切勿隨意移動。

緊急事務管理辦公室發言人表示，紐約市周圍發生此類事件的機率非常低，目前也沒有直接的威脅，最重要的是，當災難發生時，紐約市民必須知道接下來要怎麼做。市長亞當斯（Eric Adams）也力挺表示，受到烏俄戰爭影響，能做好應對核武的準備是個好主意。

不過，紐約市民與網友並不買單，許多人在網路上留言表示，「對美國人來說槍枝比核武還危險」、「先管管槍枝暴力吧」、「這個影片警告也太『復古』了」、「核彈真的打來也沒地方跑」、「新冠肺炎、猴痘跟核武，世界差不多要毀滅了」。

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