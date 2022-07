馬斯克放棄1.3兆收購案！狗狗幣創辦人：我早就知道他想毀了推特

▲狗狗幣創辦人帕爾默控訴馬斯克想從內部毀了推特。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

全球首富馬斯克(Elon Musk)8日決定終止價值高達440億美元(約新台幣1.3兆元)的推特收購案,氣得推特向德拉瓦州法院提告,要求馬斯克完成交易。消息傳出後,與馬斯克鬧翻的狗狗幣創辦人帕爾默(Jackson Palmer)立刻在推特指出,他早在數月前就知道馬斯克會退出收購案,因為馬斯克本次交易的目的不過是想要毀了推特。

據《商業內幕》報導,在馬斯克宣布停止收購推特後,美媒《連線》就收到來自推特員工的內部消息,聲稱股價已下滑11%的推特,如今陷入了一片混亂,「公司現在正在大量裁員,而員工們則士氣低迷,沒有人想要留在這裡」。

From my @crikey_news interview with @cameronwilson back in May. https://t.co/yiuCuiy4KA pic.twitter.com/5KbjcmcEMJ