馬斯克放棄1.3兆收購案！狗狗幣創辦人：我早就知道他想毀了推特

▲狗狗幣創辦人帕爾默控訴馬斯克想從內部毀了推特。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

全球首富馬斯克（Elon Musk）8日決定終止價值高達440億美元（約新台幣1.3兆元）的推特收購案，氣得推特向德拉瓦州法院提告，要求馬斯克完成交易。消息傳出後，與馬斯克鬧翻的狗狗幣創辦人帕爾默（Jackson Palmer）立刻在推特指出，他早在數月前就知道馬斯克會退出收購案，因為馬斯克本次交易的目的不過是想要毀了推特。

據《商業內幕》報導，在馬斯克宣布停止收購推特後，美媒《連線》就收到來自推特員工的內部消息，聲稱股價已下滑11%的推特，如今陷入了一片混亂，「公司現在正在大量裁員，而員工們則士氣低迷，沒有人想要留在這裡」。

帕爾默7月11日在推特發文回應相關報導時，重提了他在5月30日接受澳洲媒體Crikey採訪時的說法，表示他在得知馬斯克要收購推特時，就清楚馬斯克的計劃是要從內部毀了推特，但帕爾默和馬斯克都尚未對本次事件作出評論。

當時，帕爾默在採訪中表示，「馬斯克在推特散播大量的分裂與不信任，造成大量員工流失，並摧毀大家對推特的信任。當然，他也可能幻想自己可以建構另一種替代方案，但我猜他是想要以更低的價格完成收購，所以他才這麼做。」

帕爾默與馬斯克早在數個月前就曾隔空進行過多次對罵。當時，帕爾默在接受外媒採訪時，宣稱馬斯克是個「不懂程式碼的騙子」，而馬斯克則回嗆，「連我12歲小孩寫的程式碼都比帕爾默好」。

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