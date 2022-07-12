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前最高法院院長林明德過世　推動司法預算獨立、享耆壽92歲

獨／前最高法院院長林明德過世　推動司法預算獨立、享耆壽92歲

▲前最高法院院長林明德逝世，享耆壽92歲。（圖／翻攝維基百科）

圖文／CTWANT

司法界傳出前最高法院院長林明德今年7月8日過世，享耆壽92歲，預定7月25日在台北市立第一殯儀館舉行公祭。林明德是繼前大法官孫森焱後，近來第2位辭世的司法耆宿，象徵一個時代的結束。

林明德1931年11月18日生於台北市，曾任檢察官、法官，歷任司法院副秘書長、台北地方法院院長、高等法院台中分院院長、行政法院院長。1997年12月11日獲時任總統李登輝特任為最高法院院長。2001年9月18日卸任最高法院院長，獲聘為總統府國策顧問。

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資深法界人士指出，以往司法預算無法獨立，林明德兼任法官協會理事長期間，聯合檢察界連署向國民大會請願，要求修改憲法，規定司法預算獨立編制，行政院不得逕予刪減，如行政院有意見可加註併送立法院，此提議獲得支持通過，被認為是對司法界及司法獨立最大貢獻。

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