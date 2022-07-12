　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上海倡議「備好14天食品」　2居委會證實：友情提示

▲上海疫情持續，民眾與志願者艱苦抗疫。（圖／CFP）

▲上海兩居委會倡議民眾儲備好14天的食品及醫療資源。（圖／CFP）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸上海歷經兩個月封城，於6月1日正式解封至今。近日，有兩份上海居委會發布的倡議書瘋傳，建議民眾在家做好14天的食品、醫療儲備，引起網友熱議。對此，該居委會也證實「是真的」，坦言這是友情提示居民的建議。

據陸媒《健康時報》報導，上海市普陀區新湖明珠城居委會的工作人員證實，該倡議書是真的，發出的考量因素有兩個，第一為疫情當下會有經常性的密切、次密切等封控管理；其次為激發居民的防疫意識，讓大家繃緊神經。

另外，上海市虹口區廣靈居委會工作人員表示，這項倡議主要是為了提醒居民有備無患，由於現在密切也要被封樓，因此想提醒居民多儲備物資，否則突然緊急封控導致沒時間購物採買，就會帶來生活上的困擾，「所以我們覺得這種情況跟大家友情提示一下。」

報導指出，上海市衛健委7月12日通報，11日新增本土新冠肺炎確診病例5例和無症狀感染者54例，大部分在隔離管控中發現，無症狀感染者中4例住在普陀區，7例住在虹口區。

網友看完紛紛留言，「好多蔬菜都可以水煮一下封裝冷凍起來，保幾個月不成問題」、「我基本已經儲存的差不多了，但是蔬菜和水果不好弄啊」、「不需提倡，經歷過這次疫情，過日子家家都會儲備一些食品」、「真的天真了，經歷了才知道，買個東西多難，每天兩個鬧鐘，5點45的起來加入購物車，6點開搶，搶不到常有的事，然後搶8點30分的，搶不到也常有的事」、「這種天氣要儲備14天左右的食品，有點難度啊」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►墾丁夏都沙灘酒店住宿下殺5.6折！夏日旅行衝一波

ET快訊
台股爆7億違約交割　金管會：95%集中在同一位當沖客
蔡炳坤腦中風！醫示警：7徵兆注意了
台灣第一次！《咒》闖進Netflix全球前十名
快訊／轎車猛撞「鏟起」小貨車　台74線紫爆慘變大型停車場
饒舌歌手2度吸毒被捕！家中搜出毒品、注射器
小吃店公告「烏窺涼涼」　她傻看3次求翻譯！網嘆：年輕人要加強
來對答案！分科測驗「物理、化學、生物、數甲」解答一次看
快訊／國安基金護台股！　明天啟動護盤機制

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海倡議「備好14天食品」　2居委會證實：友情提示

看X光片頭皮都麻了！13歲妹做「根管治療」針斷在牙齦裡

為地球做直播！　陸推靈鵲星座計劃每10分鐘就可拍一次

史墨客指北京毀香港高度自治　陸外交部強烈不滿：危言聳聽

斯里蘭卡經濟崩潰　陸：願為緩解其債務負擔發揮積極作用

賴清德赴日悼安倍　國台辦：藉弔唁之名行謀「獨」之實

強拉母女進門性侵得逞　公安逮人刑拘...雨衣男身份曝光

主播邊播報邊流鼻血　眼神偷瞄一旁螢幕仍「淡定」唸完稿

安踏第二季零售額下滑5%　子品牌FILA更慘年減近10%

馬桶竄出「一條粗壯大蛇」張大嘴吐蛇信！人妻上廁所當場嚇傻

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

送貨遇鬥牛犬問：友善嗎？　見牠「搖尾回應」結局暖翻

媽用飯蛋糕幫兒慶生！　一句「把飯吃完」他淚崩

休旅車私裝紅藍警示燈　緊跟救護車5公里6違規

上海倡議「備好14天食品」　2居委會證實：友情提示

看X光片頭皮都麻了！13歲妹做「根管治療」針斷在牙齦裡

為地球做直播！　陸推靈鵲星座計劃每10分鐘就可拍一次

史墨客指北京毀香港高度自治　陸外交部強烈不滿：危言聳聽

斯里蘭卡經濟崩潰　陸：願為緩解其債務負擔發揮積極作用

賴清德赴日悼安倍　國台辦：藉弔唁之名行謀「獨」之實

強拉母女進門性侵得逞　公安逮人刑拘...雨衣男身份曝光

主播邊播報邊流鼻血　眼神偷瞄一旁螢幕仍「淡定」唸完稿

安踏第二季零售額下滑5%　子品牌FILA更慘年減近10%

馬桶竄出「一條粗壯大蛇」張大嘴吐蛇信！人妻上廁所當場嚇傻

普丁下周「出訪伊朗」　與土耳其舉行三方會議

WINNER演唱會橫幅「回收再利用」！　做成限量周邊...30分鐘售罄

陳靖寰指名要董永全　太陽積極留下桑尼、塔克並續找洋教頭

柯佳嬿摩鐵狂撩林柏宏「喜歡你的形狀」　賈靜雯虧：坤達知道嗎

偷拍小女友裸照上傳7個A片群組　渣男得坐牢＋賠60萬元

許藍方錄影被搜出保險套　「我不買這牌子」PO文揭內幕：沒set過

星巴克「遊樂園新品」仙女限定！　旋轉木馬杯、立體星星吸管超萌

范國宸6月火燙入選明星隊　最想對決江少慶

崔佩儀曬「22年前超美舊照」　甜美模樣網驚：難怪老公會被你迷倒

台股爆7億違約交割　金管會：近95%集中單一投資人

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

大陸熱門新聞

發現5歲兒不是親生！爸爸直接遺棄幼稚園

19歲少年打完球狂灌冰飲　胸痛送醫不治

男童過馬路暴衝　遭大貨車捲入車底

賴清德赴日悼安倍　國台辦回應

河南3千儲戶維權被暴打！民眾湧美使館微博求助

正妹一次拔4顆智齒　腫成國字臉遭嘲笑

母女家門口遭蒙面雨衣男瞬間擄走！幼女淒厲慘叫

女童見「漂亮老師」狂撮合：可以嫁我舅舅　真相讓人笑了

愛犬被賣狗肉店！孕妻殺婆婆報仇

月薪4.4萬！寺廟徵資料專員搶爆

馬桶竄出一條粗壯大蛇！人妻上廁所當場嚇傻

老闆減肥太無聊激勵員工一起 減1公斤發440元獎金

河南、安徽蚌埠緊急墊付小額儲戶止民怨

強拉母女進門性侵得逞 公安逮人刑拘...雨衣男身份曝光

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

野生「大咖夫妻」逛墾丁大街求偶遇！

本土劇床戲播出「尺度太大急打馬賽克」！

50歲單身漢撿到女嬰…養女25年後變「億萬CEO」！

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

體育署加碼推30萬份千元動滋健身券

1週愛愛幾次才正常？泌尿醫曝「超羞黃金公式」

不是孤僻！「單純討厭社交」星座名單曝光

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

發現5歲兒不是親生！爸爸直接遺棄幼稚園

即／安倍葬禮現場出現「中華民國國旗」！

懷雙胞胎「只生出一個」　許孟哲妻首吐痛心真相

明雨區擴大！成颱機率曝　預估路徑出爐

月入45K男提親　女友爸要216萬聘金：不拿吃虧

戀愛實境秀驚見「1女尬2男肉體調情」！主持人超火大

男分享人妻辣照！友突告白：想被鐵牛Ｘ

更多

最夯影音

更多
任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她
《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面