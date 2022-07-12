上海倡議「備好14天食品」　2居委會證實：友情提示

▲上海兩居委會倡議民眾儲備好14天的食品及醫療資源。（圖／CFP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸上海歷經兩個月封城，於6月1日正式解封至今。近日，有兩份上海居委會發布的倡議書瘋傳，建議民眾在家做好14天的食品、醫療儲備，引起網友熱議。對此，該居委會也證實「是真的」，坦言這是友情提示居民的建議。

據陸媒《健康時報》報導，上海市普陀區新湖明珠城居委會的工作人員證實，該倡議書是真的，發出的考量因素有兩個，第一為疫情當下會有經常性的密切、次密切等封控管理；其次為激發居民的防疫意識，讓大家繃緊神經。

另外，上海市虹口區廣靈居委會工作人員表示，這項倡議主要是為了提醒居民有備無患，由於現在密切也要被封樓，因此想提醒居民多儲備物資，否則突然緊急封控導致沒時間購物採買，就會帶來生活上的困擾，「所以我們覺得這種情況跟大家友情提示一下。」

報導指出，上海市衛健委7月12日通報，11日新增本土新冠肺炎確診病例5例和無症狀感染者54例，大部分在隔離管控中發現，無症狀感染者中4例住在普陀區，7例住在虹口區。

網友看完紛紛留言，「好多蔬菜都可以水煮一下封裝冷凍起來，保幾個月不成問題」、「我基本已經儲存的差不多了，但是蔬菜和水果不好弄啊」、「不需提倡，經歷過這次疫情，過日子家家都會儲備一些食品」、「真的天真了，經歷了才知道，買個東西多難，每天兩個鬧鐘，5點45的起來加入購物車，6點開搶，搶不到常有的事，然後搶8點30分的，搶不到也常有的事」、「這種天氣要儲備14天左右的食品，有點難度啊」。

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